За вихідні: Роз`єднання міністерств, агродіалог з Польщею та світовий антирекорд

Уряд хоче обмежити імпорт електрики з Росії та Білорусі

Міністерство енергетики звернулося до Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг з проханням тимчасово обмежити доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових і місячних аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та країнами, що не є членами Енергетичного співтовариства.

Про це йдеться в листі Мінекоенерго до регулятора, який оприлюднив народний депутат Олексій Кучеренко у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Мінекоенерго зазначає, що проблеми в енергосистемі пов'язані зі значним зниженням попиту на електроенергію через аномально теплу погоду, відсутністю достатньої кількості пропозицій на розвантаження на балансувальному ринку, недостатністю стимулів для зменшення небалансів, відсутністю ефективного ринку допоміжних послуг.

"Необхідність обмежити продаж перетинів для імпорту електроенергії в Об'єднаній енергетичній системі України (ОЕС) пов'язана зі значними проблемами балансування енергосистеми та обмеженням вітчизняної генерації", — йдеться в листі.

За даними Мінекоенерго, в грудні 2019 року і на початку 2020 року в ОЕС спостерігається суттєвий профіцит електроенергії, що сягав 39 млн кВт-год на добу.

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Міністерство пояснює, що втручання регулятора потрібне, оскільки обмеження імпорту електроенергії оператором ринку НЕК "Укренерго" може призвести до судових позовів із боку компаній, які викупили частину пропускної спроможності, пише "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо внесення змін "Про ринок електричної енергії" (законопроєкт №2233), який, серед іншого, забороняє імпорт електроенергії з Росії за двосторонніми договорами.

Новий закон також дозволив енергорегулятору до кінця 2020 року обмежувати пропускну спроможність, яка розподіляється на добових і місячних аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та країнами, які не є членами Енергоспівтовариства, а також можливість щодо таких країн скасовувати результати річного аукціону.

Зеленський зажадав роз'єднати міністерства

Президент Володимир Зеленський запропонував переглянути рішення щодо об’єднання низки міністерств.

Про це йдеться у відеоролику розмови глави держави з прем'єрміністром Олексієм Гончаруком, який поширив Офіс президента, інформує БІЗНЕС.

Зеленський зауважив, що рішення про об’єднання міністерств було правильним, проте його час переглянути. "У нас не дуже великий бюджет, тому з цієї причини ми об’єднували деякі міністерства. Мені здається, що час показав, що деякі міністерства повинні бути розділені", — сказав він.

Зокрема, президент вказав на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. "Воно займається всім, включно з сільським господарством. Зараз потрібен новий концепт і новий підхід", — зауважив глава держави.

Також Зеленський згадав Міністерство культури, молоді та спорту і Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Президент очікує відповідних пропозицій про роз'єднання відомств від прем'єра.

Крім того, під час цієї зустрічі очільник держави заявив, що не прийняв заяву Гончарука про відставку і "вирішив надати йому шанс".

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Проте президент висловив низку вимог до Кабміну, зокрема, щодо оптимізації роботи уряду, встановлення справедливих зарплат міністрам і топменеджерам державних компаній, звільнення міністрів, які не досягли реальних результатів, а також налагодження діалогу з парламентом.

Нагадаємо:

На початку своєї каденції чинний Кабмін вирішив об`єднати низку міністерств, зокрема Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) і Міністерство аграрної політики та продовольства для пришвидшення реалізації ключових реформ.

17 січня 2020 року прем'єрміністр Олексій Гончарук оголосив, що написав заяву про відставку через касетний скандал та передав її на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Україна та Польща проведуть консультації щодо агробізнесу

Найближчими тижнями Україна та Польща планують провести консультації щодо вирішення низки дискусійних питань в сфері агробізнесу.

Відповідна домовленість була досягнута між заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – торговим представником України Тарасом Качкою та міністром сільського господарства Польщі Яном Ардановським на полях виставки "Зелений тиждень" у Берліні, інформує БІЗНЕС із посиланням на Укрінформ.

"Ми торкнулися чутливих питань і я висловив думку, що більшість з проблем породжені браком нормального технічного діалогу між двома країнами. Тому домовилися, що організуємо детальні 1-2-денні консультації, в тому числі заступника міністра, торгового представника безпосередньо з польськими асоціаціями, з метою усунути такі, грубо кажучи, упередження відносно України. Хочемо провести їх буквально за пару тижнів, можливо, в лютому, як тільки графіки будуть дозволяти", — розповів Качка.

При цьому він зауважив, що не йдеться про упередження з боку Польщі, а про "думки, які з‘являються в середовищах аграріїв", які часто базуються на якихось чутках або негативних PR-стратегіях.

Як приклад він навів закиди з боку Польщі про ніби використання українськими аграріями заборонених в ЄС пестицидів при вирощуванні зернових, що "немає жодного обґрунтування".

Качка прогнозує непростий діалог з Польщею, але сподівається, що сторони зможуть уникнути ситуацій, коли сусідні держави вирішують питання через Брюссель.

За його спостереженнями, до 90% спірних питань вирішуються шляхом проговорювання деталей.

Глава МВФ сказала, чого очікує від України

Для запуску нової програми розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України, Київ має виконати попередньо встановлені умови.

Про це заявила у Вашингтоні під час презентації результатів нового дослідження Фонду директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується України, ми досягли угоди на робочому рівні (Staff level agreement), яка передбачає виконання певних умов. Робота продовжується, і наш персонал продовжує взаємодіяти з Україною. Як тільки ці умови будуть виконані, для нас це означатиме момент для скликання нашої Виконавчої ради", – зауважила глава Фонду.

Нагадаємо:

На початку грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський й директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва досягли попередньої домовленості про нову трирічну програму у форматі розширеного фінансування (EFF) на загальну суму $5,5 млрд.

Наприкінці грудня прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що Україна отримає транш від МВФ впродовж декількох місяців.

Швейцарський металотрейдер йде з України

Швейцарська компанія Duferco International Trading Holding Limited ліквідує своє представництво в Києві.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ліквідатором призначено Ольгу Бабійчук.

Зазначається, що раніше Duferco брала участь у низці спільних проєктів з корпорацією Індустріальний союз Донбасу, зокрема, в реалізації продукції метпідприємств ІСД.

Duferco була основною компанією, через яку координувалася і регулювалася маркетингова політика ІСД в Європі.

До складу ІСД входять Алчевський меткомбінат, Дніпровський металургічний комбінат (Кам’янське Дніпропетровської обл.); меткомбінат ISD-Dunaferr (Угорщина). Підприємство ISD-Huta Czestochowa (Польща) знаходиться в процесі банкрутства і ІСД втратила контроль над ним.

Довідка: Duferco Group — швейцарська металургійна компанія зі штаб-квартирою в місті Лугано. Заснована в 1979 році в Італії головою її ради директорів Бруно Больфо. Компанія спеціалізується на виробництві сталевого прокату, торгівлі сталлю і сировиною для її виробництва. Підприємства компанії розташовані в Італії, Бельгії, Франції, Македонії, США, ПАР.

У 2019 році світова економіка встановила антирекорд зростання

Зростання світової економіки у 2019 році було найнижчим за останнє десятиліття у результаті тривалих торговельних суперечок.

Про це йдеться у звіті ООН "Всесвітня економічна ситуація та перспективи 2020 року", оприлюдненому у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, інформує БІЗНЕС із посиланням на Укрінформ.

Згідно зі звітом, торік зростання становило 2,3%.

"Однак у світі може спостерігатися невелике пожвавлення економічної активності у 2020 році зі зростанням на 2,5%. Але загострення відносин у торговельній сфері, фінансові потрясіння чи ескалація геополітичної напруженості можуть зірвати відновлення зростання", — сказав головний економіст ООН, помічник Генсека ООН з економічного розвитку Елліот Харріс, презентуючи звіт.

За його словами, за несприятливого сценарію світове зростання впаде до 1,8%. Тривала слабкість глобальної економічної активності може обумовити значні перешкоди для сталого розвитку, зокрема для подолання бідності та створення належних робочих місць.

Водночас у звіті зазначається, що "нерівність та поглиблення кліматичної кризи підживлюють невдоволення в багатьох частинах світу".

Так, у США, "з огляду на політичну невизначеність, недостатню ділову впевненість та ослаблення фіскального стимулювання", очікується скорочення зростання ВВП з 2,2% у 2019 році до 1,7% у 2020-му.

В ЄС виробництво, як і раніше, стримуватиметься глобальною невизначеністю, але частково це компенсуватиметься стійким зростанням приватного споживання, що дасть змогу дещо збільшити зростання ВВП з 1,4% у 2019 році до 1,6% цього року.

Згідно зі звітом, найшвидшими темпами розвиватимуться країни Східної Азії, які слугуватимуть найвагомішим джерелом глобального зростання. У Китаї прогнозується поступове уповільнення зростання ВВП з 6,1% у 2019 році до 6% у 2020-му та 5,9% — у 2021 році. Очікується також деяке зростання економіки у великих країнах, що розвиваються, зокрема Бразилії, Індії, Мексиці, Росії та Туреччині.

Водночас економічний спад очікується у Венесуелі, Аргентині, Еквадорі, Намібії, Анголі, Замбії, Судані, Ірані, Омані.

Україні прогнозують зростання від 2 до 5% на душу населення, Росії – від 0,5 – до 2%, Польщі та Молдові – понад 5%.

Нагадаємо, згідно з торішнім дослідженням Мюнхенського інституту економічних досліджень, економічний клімат погіршився майже у всіх регіонах світу, а світова кон’юнктура продовжує охолоджуватися.