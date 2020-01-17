У найближчі 30 років Маск хоче відправити на Марс мільйон людей

Засновник компанії SpaceX, винахідник Ілон Маск планує до 2050 року переправити на Марс близько мільйона людей.

Про це він написав у Twitter, повідомляє БІЗНЕС.

Ілон Маск поділився планами на будівництво кораблів Starship і доставкою людей з Землі на Марс.

Зокрема, у плани SpaceX входить будівництво 100 кораблів Starship в рік, щоб доставляти на Марс з Землі по 100 000 людей кожен раз, коли орбіти планет будуть вдало розташовані для польоту (відстань між Землею і Марсом стає приблизно досяжним кожні 26 місяців).

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Один з читачів уточнив у підприємця, чи означає це, що Маск збирається переправити на Марс близько мільйона людей до 2050 року, і Маск підтвердив цю інформацію.



Маск уявляє майбутні перельоти таким чином: 1000 космічних кораблів виводяться на земну орбіту і вилітають протягом місяця в період, коли Земля з Марсом знаходяться на близькій відстані.

Нагадаємо, у вересні 2017 року 47-річний мільярдер оголосив про свій амбітний намір дістатися Марса до 2022 року і відправити на планету пілотований екіпаж в 2024 році.