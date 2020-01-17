Як "оживити" довгобуди в Україні?

Вікторія Берещак

Запуск ринку землі: поступка великим агрохолдингам…

Михайло Соколов

Переваги і ризики 8%-ї облікової ставки

Андрій Рижиков

Куди рухається ринок побутової техніки в…

Вікторія Куликова

На шляху до блакитного океану

Володимир Чеповий

5 способів покращити бізнес компанії у…

Ярослав Цвіркун

Інтелектуальна власність для МСБ – тягар…

Олександр Зубарєв

Особливості національного e-commerce

Євген Чорнолуцький

Експеримент у квадраті: як нові формати…

Вікторія Берещак

17
Пт., січ.
20 Нові матеріали

Уряд очікує внеску будівельної галузі у ВВП на рівні 6%

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times
Кабінет міністрів України планує досягти 6% рівня внеску від будівельної галузі у ВВП України.

Про це заявив прем`єрміністр Олексій Гончарук під час наради з представниками будівельної галузі, інформує БІЗНЕС.

"Торік внесок у ВВП від будівельної галузі склав 2,5%. Уряд має на меті досягти середньоєвропейського рівня у 6%. Це значно пришвидшить темпи зростання економіки", – заявив Гончарук.

Він зазначив, що уряд спробує стимулювати будівельну галузь в Україні: проведе дерегуляцію галузі, відкриє кадастри, забезпечить державні програми для збільшення попиту на житло (для ветеранів, ВПО, молоді, дітей-сиріт) та працюватиме над тим, щоб в Україні вже цього року з'явилась доступна іпотека 11-12%.

"Сучасна архітектурно-будівельна галузь із прозорими процедурами, сучасними підходами до будівництва, а також високим рівнем безпеки та білим ринком праці – абсолютно досяжна мета. Ми сумлінно над цим працюємо", – наголосив прем’єр.

Напгадаємо, сьогодні, 17 січня, прем`єрміністр України Олексій Гончарук заявив про намір ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ).

Олексій Гончарук ВВП України будівельний бізнес