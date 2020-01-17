Уряд очікує внеску будівельної галузі у ВВП на рівні 6%

Про це заявив прем`єрміністр Олексій Гончарук під час наради з представниками будівельної галузі, інформує БІЗНЕС.

"Торік внесок у ВВП від будівельної галузі склав 2,5%. Уряд має на меті досягти середньоєвропейського рівня у 6%. Це значно пришвидшить темпи зростання економіки", – заявив Гончарук.

Він зазначив, що уряд спробує стимулювати будівельну галузь в Україні: проведе дерегуляцію галузі, відкриє кадастри, забезпечить державні програми для збільшення попиту на житло (для ветеранів, ВПО, молоді, дітей-сиріт) та працюватиме над тим, щоб в Україні вже цього року з'явилась доступна іпотека 11-12%.

"Сучасна архітектурно-будівельна галузь із прозорими процедурами, сучасними підходами до будівництва, а також високим рівнем безпеки та білим ринком праці – абсолютно досяжна мета. Ми сумлінно над цим працюємо", – наголосив прем’єр.

Напгадаємо, сьогодні, 17 січня, прем`єрміністр України Олексій Гончарук заявив про намір ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ).