"ПриватБанк" запустив сервіс онлайн-переказів з-за кордону

В Україні запустили новий сервіс онлайн-переказів на картки "ПриватБанку" з платіжної картки VISA будь-якого банку світу.

Про це йдеться в пресрелізі банку, інформує БІЗНЕС.

"В Україні запустили новий сервіс онлайн-переказів на картки "ПриватБанку" з платіжної картки VISA будь-якого банку світу. Тепер можна миттєво перерахувати гроші з картки закордонного банку на картку "ПриватБанку" через веб- або мобільну версію Приват24. При цьому для надіслання переказів не обов’язково бути клієнтом "ПриватБанку" або реєструватися в Приват24", – зазначили у банку.

Сервіс буде зручним насамперед для українців, які працюють за кордоном, фрілансерів, а також родичів і друзів клієнтів банку, які проживають за кордоном.

Крім того, це значно спрощує життя батькам іноземних студентів, які навчаються в Україні, і українським волонтерам – вони зможуть вільно отримувати пожертвування з-за кордону. Також через Приват24 іноземці, які живуть або приїхали в Україну, зможуть переказувати гроші українцям безпосередньо зі своїх карток VISA.

Надіслати переказ з іноземної картки VISA на картку "ПриватБанку" можна в доларах, євро або гривні через Приват24 або додаток Privat24 для Android. Щоб переказати гроші, достатньо знати лише номер картки отримувача.

Безпеку операції гарантує технологія Verified by VISA. Тариф за р2р-переказ з іноземних карток становить 3% від суми.

Нагадаємо, Fitch покращило рейтинг "Приватбанку".