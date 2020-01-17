НБУ може опустити криву облікової ставки

Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб під час пресбрифінгу після презентації Стратегії фінансового сектору до 2025 року, інформує БІЗНЕС із посиланням на Інтерфакс.

За його словами, Нацбанк повинен оприлюднити своє рішення щодо облікової ставки наприкінці січня. "30 січня ми отримаємо не тільки рішення центрального банку щодо облікової ставки, але і прогнозну криву. Можу сказати, що дійсно є великий шанс, що ця крива буде більш амбітною, ніж була", – сказав Сологуб.

Крім того, Нацбанк опублікує макропрогноз і прогноз кривої прибутковості разом з рішенням про облікову ставку, згідно з графіком оприлюднення зазначених даних.

До слова, заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова заявила, що на облікову ставку вплинула рекордно низька інфляція. Очікується, що вона знижуватиметься швидше, ніж очікувалося.

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