НБУ може опустити криву облікової ставки

Національний банк України (НБУ) з великою ймовірністю опустить прогнозну криву облікової ставки наприкінці січня 2020 року.
Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб під час пресбрифінгу після презентації Стратегії фінансового сектору до 2025 року, інформує БІЗНЕС із посиланням на Інтерфакс.
За його словами, Нацбанк повинен оприлюднити своє рішення щодо облікової ставки наприкінці січня. "30 січня ми отримаємо не тільки рішення центрального банку щодо облікової ставки, але і прогнозну криву. Можу сказати, що дійсно є великий шанс, що ця крива буде більш амбітною, ніж була", – сказав Сологуб.
Крім того, Нацбанк опублікує макропрогноз і прогноз кривої прибутковості разом з рішенням про облікову ставку, згідно з графіком оприлюднення зазначених даних.
До слова, заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова заявила, що на облікову ставку вплинула рекордно низька інфляція. Очікується, що вона знижуватиметься швидше, ніж очікувалося.
Нагадаємо:
- 12 грудня 2019 року Нацбанк ухвалив рішення знизити облікову ставку до 13,5%. Загалом з початку 2018 року НБУ п’ять разів підвищував облікову ставку. З грудня 2018 року ключовий показник монетарного регулювання Нацбанк залишав на рівні 18%.
- 18 грудня Нацбанк заявив, що знижуватиме облікову ставку за умови низького інфляційного тиску.
- Бізнесмен Гарік Корогодський та інвестиційний банкір, власник Concorde Capital Ігор Мазепа вирішили укласти парі щодо облікової ставки НБУ.
- Глава Нацбанку Яків Смолій допустив подальше зниження облікової ставки у 2020 році до 8%.