У Раді готують новий земельний меморандум

У Верховній раді планують повторно домовитися про те, яким чином у сесійній залі розглянути тисячі поправок до законопроєкту №2178-10 про відкритий ринок сільськогосподарської землі.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує БІЗНЕС із посиланням на "РБК-Україна".
За його словами, робоча група спробує упорядкувати поправки від "Опозиційного блоку – За життя" (ОПЗЖ).
"Ми дійсно робили засідання всіх голів фракцій. На цьому засіданні ми вирішили, що ми вирішили в неділю – у нас робоча група: пан Сольський і два представники ОПЗЖ. Буде об'єднання цих поправок за ідентичним принципом. Після цього, вже у вівторок будемо розуміти: якщо ми знайшли компроміс, то ми підемо через комітет знову. Якщо ми не знайшли компроміс, то ми підемо одразу ж у залу", – сказав Арахамія.
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Він зазначив, що якщо поправки будуть впорядковані, фракції підпишуть новий меморандум про розгляд законопроєкту в сесійній залі. А Комітет з питань аграрної політики повторно збереться для ухвалення рішення.
"Ми домовилися з усіма фракціями, щоб знайти шлях (розгляду великої кількості поправок в залі). Якщо ми це робимо, ми робимо нараду з усіма фракціями та приймаємо меморандум до другого читання", – заявив голова фракції.
Нагадаємо:
- 13 листопада 2020 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
- Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
- У законі про скасування мораторію на ринок землі планують прописати заборону росіянам або компаніям з російським корінням купувати українську землю.