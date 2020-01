CEO Club Ukraine проведе у Давосі фахову панель про глобальні виклики для світу

Клаус Шваб (Klaus Schwab), засновник і президент Форуму, бачить його як "платформу для спільної роботи суспільства та бізнесу". У час численних криз, конфліктів і економічних проблем важливо відновити віру в стабільний світовий порядок. Шваб сподівається, що зустрічі в Давосі цьому сприятимуть.

Цього року світова і бізнесова еліта світу думатимуть і над проблемами глобалізації. Вперше за піввікову історію економічного форуму в Давосі визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Йдеться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем.

Клаус Шваб переконаний, бізнесу необхідно думати не тільки про отримання максимального прибутку, а й робити внесок у створення більш цілісного та сталого світу.

Очікується, що цього року у Давос приїдуть 3000 лідерів з 117 країн. Серед запрошених гостей — президент США Дональд Трамп, канцлер ФРН Ангела Меркель, італійський прем'єр Джузеппе Конте, канцлер Австрії Себастьян Курц. Україну представить президент Володимир Зеленський.

Про глобальні виклики, які формують наше майбутнє та разом з тим, можливості, які пропонує Україна, говоритимуть цього року і в Українському домі, який працюватиме в рамках Всесвітнього економічного форуму Давосі.

Український Дім – це центр спілкування та гостинності з низкою глобальних панелей, презентацій. Загальна цьогорічна тема – "Україна: творчість, інновації, можливості".

Вирушає на Всесвітній економічний форум і команда CEO Club Ukraine у складі 39 учасників. Цього року в Давосі відбудеться перша ініційована та організована членами CEO Club панельна дискусія "Ukraine in Europe: strategic economic partnership, now more than ever".

Модеруватиме її засновник і президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук.

За його словами, основна ідея панелі – сформувати певний концепт країни, розповісти, що Україна може дати світові. Показати роль і цінність, яку Україна може запропонувати на глобальній арені в економічному і геополітичному розрізі.

Про новий етап стратегічного економічного партнерства та ціннісні можливості, котрі пропонує Україна сьогодні, будуть говорити учасники панельної дискусії:

– Андрій Горохов — генеральний директор UMG Investments та член CEO Club.

– Олена Кошарна — засновник та головний виконавчий директор Horizon Capital.

– Юлія Ковалів — заступник керівника Офісу Президента України.

– Ярослав Пригара — головний виконавчий директор компанії Sherp.

– Jean-Christophe Laloux — генеральний директор та Head of Operations European Investment Bank.