Нардепи провалили законопроєкт про Бюро фінрозслідувань

Верховна Рада без обговорення відхилила законопроєкт №1208-2 про створення Бюро фінансових розслідувань.
Відповідне рішення підтримали 253 нардепи, проти – 4, інформує БІЗНЕС.
Проєкт закону передбачає створення Бюро фінансових розслідувань як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів через Міністра фінансів.
"Бюро фінансових розслідувань – орган досудового розслідування, основним завданням якого буде запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності", – йдеться в документі.
Бюро складатиметься з центрального апарату і територіальних управлінь, зареєстрованих як юридичні особи. Гранична чисельність його працівників, а також умови та розміри оплати праці будуть встановлені Кабінетом міністрів.
Водночас документ не передбачає ліквідацію будь-яких підрозділів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ, але до Бюро фінрозслідувань перейдуть повноваження щодо розслідування економічних злочинів. Перехід колишніх працівників податкової міліції на службу до Бюро буде відбуватися на загальних підставах за результатами проведення конкурсу.
Нагадаємо:
- 25 вересня 2019 року члени Української Ради Бізнесу проаналізували законопроєкт №1208 щодо створення Бюро фінансових розслідувань та підтримали більшу частину норм документу. Згодом президент Української асоціації виробників, член наглядової ради УРБ Александр Громико назвав чотири позиції, які мають лягти в основу нового закону про Бюро фінозслідувань.
- 2 жовтня Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт №1208-2 про створення Бюро фінансових розслідувань.
- 7 жовтня Федерація роботодавців України закликала доопрацювати закон про Бюро фінрозслідувань.
- 13 січня фінансовий комітет Ради рекомендував не приймати закон про Бюро фінансових розслідувань.