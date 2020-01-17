Нардепи провалили законопроєкт про Бюро фінрозслідувань

Відповідне рішення підтримали 253 нардепи, проти – 4, інформує БІЗНЕС.

Проєкт закону передбачає створення Бюро фінансових розслідувань як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів через Міністра фінансів.

"Бюро фінансових розслідувань – орган досудового розслідування, основним завданням якого буде запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності", – йдеться в документі.

Бюро складатиметься з центрального апарату і територіальних управлінь, зареєстрованих як юридичні особи. Гранична чисельність його працівників, а також умови та розміри оплати праці будуть встановлені Кабінетом міністрів.

Водночас документ не передбачає ліквідацію будь-яких підрозділів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ, але до Бюро фінрозслідувань перейдуть повноваження щодо розслідування економічних злочинів. Перехід колишніх працівників податкової міліції на службу до Бюро буде відбуватися на загальних підставах за результатами проведення конкурсу.

Нагадаємо: