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У Києві створять студентський бізнес-акселератор

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У березні при Києво-Могилянській Академії розпочне свою роботу студентський бізнес-акселератор.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу проєкту. 

"Це сервісна організація, що буде займатися підтримкою стартап-проєктів на ранніх етапах, від перевірки ідеї до її комерціалізації", – зазначають організатори. 

Місією акселератора є допомога талановитим молодим людям перетворити свою ідею на успішний бізнес та заробляти на цьому гроші.

Тут будуть навчати підприємництву, знайомити з експертами, допомагатимуть у залученні фінансування і отриманні перших клієнтів та партнерів.

Студентський бізнес акселератор передбачає інтенсивну програму тривалістю 2 місяці, під час якої учасники отримають нові знання та навички, а також активно працюватимуть над розвитком свого бізнес-проєкту з метою залучення фінансування.

Найкращі випускники акселератора презентують свої проєкти перед інвесторами та отримають фінансування.

Подати заявку можна за посиланням.

Нагадаємо, у серпні 2019 року британська компанія VimesVC (частина Vimes Group) спільно з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка (КНУ) запустили стартап-акселератор Blue Lake Accelerator.

 

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