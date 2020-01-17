В Україні збираються ліквідувати ДАБІ

Про це він заявив сьогодні, 17 січня, під час наради з представниками будівельної галузі, інформує БІЗНЕС.

"Я думаю, що ліквідація ДАБІ – це дуже хороша ідея. Потрібно вивчити можливості і ліквідувати цей орган в тому вигляді, в якому він зараз є...Архітектор, який несе відповідальність від початку до кінця – це правильна система. Ми точно таку систему будемо підтримувати", – сказав очільник уряду.

У свою чергу, президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе підтримав ідею ліквідаюції ДАБІ і повністю підпорядкувати цей орган Мінрегіонбуду. Також він запропонував при страхуванні будівельно-монтажних ризиків скасувати вимогу отримання дозвільних документів, декларацій та дозволів на введення об`єктів в експлуатацію. "Це європейська норма. Якщо ми це зробимо, то всі підуть цим шляхом", – переконаний глава Конфедерації.

Читайте також: The Детектор: Що робить влада для бізнесу

Крім того, він закликав у найкоротші терміни відновити робочу групу фахівців галузі, яка раніше працювала при Мінрегіонбуді; започаткувати практику онлайн-трансляцій засідань, на яких розглядаються дозвільні документи, а також запрошувати на такі зустрічі представника замовника будівництва. "Якщо цього не буде, ми постійно будемо отримувати відмови", – сказав Парцхаладзе.

Нагадаємо: