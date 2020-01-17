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Майже 70% українських компаній планують підвищити зарплати

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Більшість українських компаній (69,2%) планують підвищувати зарплати своїм працівникам протягом поточного року.

Про це свідчить опитування керівників компаній, яке провів Нацбанк провів у IV квартал 2019 року, інформує БІЗНЕС.

Натомість лише 2,2% компаній планує скоротити заробітну плату. Найвищі очікування у підприємств переробної промисловості, а в регіональному розрізі – у підприємств Житомирської та Тернопільської областей.

Зазначається, що опитування проподилось з 4 грудня 2019 року до 3 січня 2020 року серед керівників підприємств 697. Опитування репрезентативне за основними видами та напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року розмір мінімальної зарплати в Україні зріс на 550 грн до 4723 грн, а прожиткового мінімуму – на 162 грн до 2027 грн.

 

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