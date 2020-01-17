Українська корпорація випускатиме біорозчинні сміттєві пакети

Коопорація "Біосфера" (Biosphere Corporation) першою в Україні запускає виробництво повністю біорозчинних пакетів для сміття. Вони стануть частиною нової екологічної лінійки товарів Go Green торгової марки "Фрекен БОК".
Про це у Facebook повідомив засновник копрпорації Андрій Здесенко, інформує БІЗНЕС.
Він зазначив, що боротьба із зайвим пластиком – загальносвітовий тренд. За даними бызнесмена, уряди 33 країн вже ввели повну заборону на поліетиленові пакети, 53 країни – часткову заборону або ж значний податок на їх використання.
"В Україні в 2022 році в силу вступить закон про обмеження обігу пластикових пакетів, буквально позавчора ми були присутні на слуханні підкомітету екологічної політики Верховної Ради. Це шлях, яким йде весь світ, він вірний, і нам, як лідеру ринку, було просто необхідно бути новаторами і зміцнитися в своїй стратегії сталого розвитку", – написав Здесенко.
При цьому він зауважив, що всі пакети Фрекен БОК і PRO service містять мінімум 40%, а максимум 100% вторинного поліетилену. "Рециклінгові пакети залишаться в нашому асортименті, сортування і переробка – це теж важливий аспект управління відходами. Інакше куди подіти тисячі тонн сміття щороку? Але біорозкладні пакети – це наступний еволюційний крок", – наголосив засновник копрпорації.
Нагадаємо:
- У листопаді 2019 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону продажі в торгівлі та ресторанах тонких пластикових пакетів (товщиною до 50 мікрометрів) з 1 січня 2022 року.
- 24 жовтня 2018 року Європарламент підтримав запровадження в ЄС заборони на використання всіх одноразових виробів із пластику до 2021 року: тонких пластикових пакетів, соломинок для пиття, ватних паличок, а також пластикових столових приборів, стаканчиків і тарілок.