Спрощення або "податковий терор": Як бізнес реагує на законопроєкт №1210 (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Верховна Рада 16 січня ухвалила скандальний законопроєкт №1210 про внесення змін до Податкового кодексу, які передбачають підвищення ренти на видобуток залізної руди, збільшення ставок акцизу на сигарети, введення плану дій BEPS з протидії ухиленню від сплати податків. Після ухвалення законопроєкту у першому читанні бізнес різко розкритикував документ та закликав парламентаріїв внести суттєві правки або взагалі відмовитися від голосування. Так, до ВР зверталися Європейська Бізнес Асоціація, члени Київської торгово-промислової палати, Бізнес100, Федерація роботодавців України та інші. Правки були внесені, але чи задоволений результатом бізнес?

Журнал БІЗНЕС поцікавився, що думають представники бізнес-спільноти про новий закон.

Олег Гетман, Координатор експертних груп Економічної експертної платформи

"Останнім часом навколо проєкту закону №1210 відбувається багато дискусій, його норми викликають критику різних стейкхолдерів. До другого читання проєкт було суттєво доопрацьовано і ми бачимо у ньому, як переваги, так і недоліки", — розповів він в коментарі БІЗНЕСу.

Серед переваг, Гетман відзначає:

— збільшення граничних обсягів доходу єдиного податку для І-ї групи (з 300 тис. до 1 млн грн), ІІ-ї групи (з 1,5 млн до 5 млн грн) та ІІІ-ї групи (з 5 млн до 7 млн грн);

— уточнено, що касовий метод податкового обліку в ПДВ поширюється в т.ч. на підрядників та субпідрядників;

— пільги у вигляді земельного податку не поширюються на платників єдиного податку 1-3 груп при наданні нерухомого майна в оренду;

— запровадження проєктом прискореної амортизації основних засобів на період 2020-2030 р.р.;

— встановлено відповідальність за незаконну відмову платникам податків у наданні індивідуальної податкової консультації (дисциплінарне стягнення);

— поширення застосування річного звітного періоду з податку на прибуток (звітність лише раз на рік) – для платників, у яких річний дохід не перевищує 40 млн грн (було 20 млн) – підпункт в) пункту 137.5;

Також, варто зазначити, що законопроєкт скасовує так звані "соєві правки", які скасовують відшкодування ПДВ українським експортерам. Олег Гетман відзначає, що тимчасове скасування цих правок (до 31 грудня 2021 року) є ще однією перевагою ухваленого законопроєкту.

"Проте є і ризики, що залишаються. Наприклад, оподаткування так званих "конструктивних дивідендів" , механізм коригування фінансового результату на основі поширеного тлумачення концепції "розумної економічної причини (ділової мети)", нова податкова різниця (пп. 14.1.231 та 140.5.15), що потенційно може створити суперечки з контролюючими органами щодо питання правомірності витрат, понесених платником податків на користь нерезидентів, якщо такі операції не мають так званої "ділової мети". І звісно скорочення у два рази часу для платників податків — боржників на самостійну сплату податкової вимоги — з 60 до 30 календарних днів, а оцінку свого майна — з двох місяців до одного", — розповів експерт.

У підсумку Гетман резюмував: "Значна кількість норм прийнятого проєкту №1210 спрямована на унеможливлення ухиляння від сплати податків за допомогою офшорів, що було серед пріоритетів Економічної експертної платформи".

Федерація роботодавців України

Федерація критично прокоментувала ухвалений законопроєкт,, зокрема у питанні штрафних санкцій.

"На жаль, так і залишились не врахованими пропозиції Федерації щодо відмови від збільшення розмірів та кількості штрафних санкцій, зокрема пов’язаних із податковими накладними, та відмови від ідеї впровадження концепції винної відповідальності платників податків. Після розширення функцій сервісної служби їй планується надати право встановлювати наявність або відсутність вини платників податків щодо податкових правопорушень. Винуватий чи не винуватий платник буде вирішувати податкова служба на підставі своїх "критеріїв", які залишають широкі можливості для посадових осіб податкових органів... При цьому від визначення наявності або відсутності вини платника податків напряму буде залежати розмір штрафних санкцій, що застосовуватимуться. Враховуючи останні події в Одеській області, де правоохоронцями затримано керівника обласної податкової за спробу дати хабаря, концепція визначення вини платника податків податківцями виглядає ще більш недоречно", — повідомила федерація у Facebook.

Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100



"В своїй передвиборчій програмі партія "Слуга Народу" обіцяла покращення бізнес-клімату, що справді викликало оптимізм у інвесторів та позитивні очукування від зміни влади. Бо попередній владі явно бракувало "політичної волі" довести до логічного завершення проголошені економічні реформи, зокрема, й запровадження податку на виведений капітал. Однак не так сталося, як гадалося, "Слуга Народу" породила зі своїх лав таких затятих фіскалів, що їхнім ініціативам позаздрив би навіть пан Азаров. Замість запровадження фіскальних стимулів для залучення іноземних інвестицій, влада виходить з сумнівними ініціативами на зразок проєкту закону №1210 під гаслами боротьби з офшорами. Прикриваючись вимогами МВФ, який нібито ставить за умову надання нових траншів повну імплементацію BEPS, влада насправді намагається посилити репресивний тиск на бізнес, адже існують сумніви як в наявності саме таких вимог МВФ, так і в доцільності їхнього втілення саме в такий спосіб, як це передбачає законопроєкт №1210", — розповів він в коментарі БІЗНЕСу.

Він також додав, що положення законопроєкту закладають у діяльність контролюючих органів більш агресивну, "каральну" модель взаємодії з платниками податків. "Як зазначається в численних відгуках експертів, більшість норм законопроєкту є надто фіскалізованими та такими, що значно збільшують обсяг процедури адміністрування та ускладнюють їх, що в сприятиме подальшій тінізації бізнесу та падіння ВВП України в найближчому майбутньому", — говорить експерт.

Крім того, за його словами, впровадження Плану дій BEPS до розформування Податкової поліції та відповідних спецпідрозділів СБУ несе неуникні корупційні ризики, адже посадовцям вказаних інституцій буде надано мандат та повноваження міжнародних аудиторів, що диспропорційно збільшує дискреційні можливості контролюючих органів.

"На нашу думку, найбільш правильна альтернатива законопроєкту 1210 — це запровадження податку на виведений капітал (ПнВК), який не тільки сприятиме втіленню заходів BEPSв рамках міжнародних зобов'язань України, а навіть перевершуватиме за своєю ефективністю ці заходи, оскільки усуватиме саму мотивацію до розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування", — додав Амелін.

Засновник і президент компанії KTD Group, президент Української асоціації виробників, член наглядової ради УРБ Олександр Громико

"ВР прийняла №1210 який наша Рада Бізнесу підтримала після внесення безлічі поправок. Тепер жоден опонент не скаже що Рада Бізнесу затискає найменший бізнес і не звертає увагу на великий бізнес, який використовує для оптимізації офшори!", — написав він у Facebook.

Старший аналітик Інституту соціально-економічної трансформації, стратегічний партнер УРБ В’ячеслав Черкашин

"Проєкт закладає у діяльність податкової служби України більш агресивну модель взаємодії з платниками податків, надаючи нові дискреційні повноваження, що дисонують з політикою побудови служби сервісу та містять корупційні ризики. Не оптимальними виглядають нові розміри штрафів (+200%) за порушення. Зміна критеріїв віднесення юридичних осіб до "великих платників податків" (без будь-якого обгрунтування збільшено критерій щодо сплати суми податків, зборів, платежів до Держбюджету з 1 до 1,5 млн євро) — пп. 14.1.24. Зазначене призведе до скорочення кількості таких платників та вплине на комплексність діяльності Офісу великих платників податків", — переконаний Черкашин.

Він також зазначає, що проєкт пропонує імплементацію ширшого інструментарію, ніж передбачено міжнародними зобов’язаннями України за Програмою розширеного співробітництва в рамках ОЕСР (План дій BEPS).

"Таким чином, Україна добровільно, більше за міжнародні зобов'язанння запроваджує низку заходів, спрямованих на деофшоризацію. З одного боку це призведе до суттєвого зменшення можливостей для мінімізації податків за допомогою офшорів, з іншого — до ускладнення адміністрування для певних категорій платників податків. В цілому — більша частина норм проєкту сприяє реалізації важливої мети — запровадження міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та імплементація норм, передбачених Планом протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS)", — резюмував експерт.

Спілка Українських Підприємців

Спілка Українських Підприємців (СУП) закликає президента ветувати закон 1210.

"Податкова проблематика вже довгий час — найболючіше питання для українських підприємців. Однак, замість полегшення умов ведення бізнесу в країні, влада продовжує посилювати податковий тиск. Свідчення цьому — прийняття закону №1210 в цілому. Попри неодноразові офіційні звернення, зустрічі та заклики усього бізнесу, принципово важливі законодавчі ініціативи у сфері оподаткування виносяться до голосування без врахування суттєвих зауважень представників бізнес-середовища. Більше того, наша спільнота виступала за відкликання законопроєкту. Результати голосування наштовхують на думку про те, що до голосу реальних драйверів української економіки не дослухаються. І навіть спроби додати до законопроекту дійсно корисні поправки виглядають напівмірами. Так, СУП запропонувала механізм додаткового збільшення граничного обсягу доходів в залежності від кількості найманих працівників. Однак, у результаті маємо "спрощений варіант" — підвищення лімітів без прив’язки до штату працівників. СУП закликає президента України ветувати закон, норми якого підвищують фіскальний тиск на сумлінних платників податків, погіршують інвестиційний клімат країни та негативно позначаться на розвитку економіки країни в цілому", — зазначили у спілці.

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