Швейцарський банк прогнозує зростання економіки України

Аналітики банку Credit Suisse прогнозують зростання економіки України в 4% та вище у 2020-му та 2021 році.

Про це свідчить звіт швейцарського інвестбанку Credit Suisse, інформує БІЗНЕС із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наше головне очікування від української економіки полягає в тому, що найближчими роками вона зростатиме на рівні або вище 4%, що трохи вище за її потенціал", – йдеться в матеріалах звіту.

"Якщо наша точка зору правильна, інвесторам варто розглянути можливість вищого коефіцієнта виплат для ВВП-варантів із 2021 року (40% замість 15%, якщо реальне зростання ВВП сягне 4%)", - зазначили аналітики.

У Credit Suisse припускають, що інтерес до ринку цінних паперів України збережеться цього року, що підтримає курс національної валюти. Однак НБУ продовжить участь у валютних інтервенціях, стримуючи подальше зміцнення гривні.

"У подальшому ми очікуємо помірного послаблення гривні на тлі нижчої різниці в процентних ставках, ширшого дефіциту рахунку поточних операцій та активнішої політики НБУ щодо стримування зміцнення гривні", – йдеться у звіті.

Аналітики припускають, що у 2020 році НБУ надалі планомірно знижуватиме облікову ставку.

"Якщо інфляція залишиться близькою до поточної або буде трохи вища (як ми прогнозуємо), НБУ продовжить зниження облікової ставки до 9% у 2020 році", – йдеться в матеріалах.

За прогнозом банку, інфляція у 2020 році зросте до 6% порівняно з 4,1% у 2019-му.

Нагадаємо, Світовий банк покращив прогноз зростання української економіки.