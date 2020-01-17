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"Політичний бестселер": Що думає бізнес про відставку Гончарука

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Сьогоднішня заява прем`єрміністра Олексія Гончарука про відставку стала для багатьох справжнім шоком. Втім, не таким вже й несподіваним після нещодавнього оприлюднення аудіозаписів начебто з образами очільника уряду на адресу президента, які викликали широкий резонанс у суспільстві. 

 БІЗНЕС зібрав думки бізнесменів та експертів з приводу відставки очільника уряду.

Директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін

"Відставка ніяк не вплине на.економічну ситуацію в країні. Краще не буде, гірше критично теж. Але інвестицій поки не чекаємо", заявив Амелін у коментарі БІЗНЕСу.

Засновник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін

"Я не розумію, в чому прем'єр Олексій Гончарук образив президента. Вважаю що прикріплений скріншот – яскрава ілюстрація того, що це брудна гра. І для мене це скоріше позитивна характеристика...

Президент – політичний лідер, медійна фігура, яка обіцяє щось суспільству і намагається (повинен) реалізувати ці обіцянки, як мінімум для того, щоб ще раз стати президентом. З огляду на складності системи (всієї країни), жоден президент НЕ може знати все і, мало що взагалі, може знати краще, ніж виконавці.

Прем'єр – це "виконавчий директор" для країни. Він і його Кабмін є головною силою, яка перетворює обіцянки президента в "бувальщину". Так само і в бізнесі", – написав бізнесмен на своїй сторінці у Facebook.

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Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків

"Ринки поки що дуже в'яло відреагували на заяву Гончарука про відставку. Є невелике падіння ціни українських єврооблігацій, але малопомітне на фоні зростання попередніх днів", – написав Демків у Facebook.

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Сергій Фурса, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

"Якщо Зеленський вирішить відставити Гончарука, то повинен зробити це з формулюванням "ой все, я образився", –зіронізував бізнесмену Facebook.

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Ілля Кенігштейн, засновник і CEO в Creative States

"Пропоную шановному Олексію Гончаруку – прем'єрміністру України прийти до нас у Creative States і виспатися в одній з них (спальних капсул). Відчуття, що саме цього йому останнім часом дуже не вистачає", – написав бізнесмен у соцмережі.

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Партнер PwC Legal в Україні Дмитро Донець

"Сценарій гідний детективного політичного бестселера:

1. Невідомий викладає на ютуб 2 записи наради в Кабміні, обіцяючи викласти всього 12 записів.
2. Міністри "відхрещуються" від цих записів.
3. Невідомий викладає третій запис.
4. Гончарук наступного ранку пише заяву про відставку.
5. Невідомий видаляє ютуб канал із записами.

Думаю, йти Гончарук не планував. Та, певно, щось там було в останніх записах ТАКЕ, що довелося", – написав експерту Facebook.

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Нагадаємо:

Відставка Гончарука реакція бізнесу