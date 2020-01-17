В Україні скасували "соєві правки"

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №1210, який, в тому числі, скасовує так звані "соєві правки".
За документ з відповідною поправкою проголосували 283 нардепи, інформує БІЗНЕС.
Пропозицію щодо "соєво-ріпакових правок", які скасовують відшкодування ПДВ українським експортерам, подав очільник податкового комітету Данило Гетманцев. Аналогічну поправку подали ще 18 парламентаріїв. Вони обидві були враховані.
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Нагадаємо:
- У грудні 2017 року Верховна Рада схвалила так звані "соєво-рапсові правки", якими скасувала відшкодування ПДВ на сою та насіння свиріпи з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року; ріпаку — з 1 січня 2020 до 31 грудня 2021 року. За даними Всеукраїнської Аграрної Ради, у результаті цих правок український малий та середній аграрний бізнес втрачає більше 10 доларів на кожній тоні реалізованої сої.
- У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський закликав уряд і Верховну Раду забезпечити скасування "соєвих" правок.
- 16 січня 2020 року Верховна Рада проголосувала в другому читанні за скандальний законопроєкт №1210.