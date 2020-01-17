Гончарук подав у відставку (ВІДЕО)

Глава Кабінету міністрів України Олексій Гончарук написав заяву про відставку та передав її президенту Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.

Про це Гончарук повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Він пояснив, що прийшов на посаду, аби виконувати програму президента. "Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку та передав її президенту з правом внесення в парламент", – заявив Гончарук.

Він наголосив, що його команда – "команда порядних людей", а також запевнив, що на "топ-рівні в уряді корупції немає".

Гончарук вважає, що за кілька місяців досить складно знищити кримінальні схеми. Також він згадав про злиті записи прослуховування в його кабінеті. Політик переконує, що все відео "змонтоване з фрагментів записів нарад в уряді".

"Їх зміст штучно створює уявлення, ніби я і моя команда – не поважаємо президента, який є нашим політичним лідером. Багатьом групам впливу, які прагнуть отримати доступ до фінансових потоків вигідно, щоб так виглядало. Але це не правда", – написав очільник уряду.

Він заявив, що написав заяву про відставку саме для того, аби забрати будь-які сумніви "нашої поваги та довіри до президента".

Згодом Олексій Гончарук прибув на ранкове засідання парламенту, де з трибуни пояснив свій крок.

"Мета атак та маніпуляцій – посіяти розбрат всередині команди, створити уявлення про те, що нібито хтось не поважає президента. Це неправда. Наша сильна позиція полягає в тому, що ми одна команді, нею і хочемо залишатись. Тому уряд України продовжує працювати в штатному режимі до того моменту, поки президент не прийме рішення, хто на якій позицій у великій команді. Це політичне рішення, якого ми очікуємо від лідера нашої команди", – заявив прем`єр.

В Офісі Президента вже відреагували на заяву Гончарука. У пресслужбі повідомили, що глава держави розгляне заяву і про результати повідомлять окремо.

Зазначимо, що раніше Володимир Зеленський заявляв, що усі члени його команди (Кабмін та Офіс Президента) перед тим, як вступити на ту чи іншу посаду, написали заяви про відставку. Президент може підписати заяву в будь-яку хвилину, якщо вважатиме, що політик не справляється зі своїми обов'язками.

Нагадаємо, 15 січня у мережі з'явилася інформація, що прем'єрміністр Олексій Гончарук написав заяву про звільнення через оприлюднення запису через анонімні канали Telegram та Youtube начебто його розмови з міністром фінансів Оксани Маркарової та заступником голови Нацбанку України Катерини Рожкової. Під час бесіди Гончарук нібито визнав, що він "повний профан в економіці" та некоректно висловився щодо розуміння президентом фінансових моментів.

Проте в уряді згодом спростували інформацію про відставку Гончарука.