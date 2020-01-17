Бізнес озвучив очікування стосовно курсу гривні на 2020 рік – НБУ

Бізнес очікує, що протягом наступних 12 місяців курс гривні буде на рівні 27,43 грн/$.

Про це свідчить опитування керівників компаній, яке Нацбанк провів в четвертому кварталі минулого року, інформує БІЗНЕС.

"Очікування щодо курсу гривні продовжили поліпшуватися. Так, протягом наступних 12 місяців бізнес очікує курс на рівні 27,43 грн/$. У попередньому кварталі цей показник становив 27,96 грн/$. Майже половина компаній — 44,1% - вважає, що курс не перевищить 27,00 грн/$", — йдеться в повідомленні.

Рівень очікуваної інфляції залишився практично незмінним. Бізнес прогнозує темпи зростання споживчих цін за 12 місяців на рівні 7% (в III кварталі - 6,9%), що є досить близьким до середньостроковою інфляційної мети Національного банку (5 +/- 1% процентний пункт). Більше половини респондентів прогнозують, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців не перевищить 7,5%.

Поліпшення свого фінансово-економічного стану протягом наступних 12 місяців очікують 28% компаній, погіршення — 9,4%.

Нагадаємо, експерт спрогнозував два варіанти курсу гривні на наступний рік.