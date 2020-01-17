Рада ухвалила важливий закон для фармринку

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроєкт, спрямований на підвищення доступності ліків.
За документ проголосували 297 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.
Йдеться про законопроєкт №2540 "Про внесення змін до 9-го розділу "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі", який продовжує закупівлю ліків спеціалізованими організаціями.
Документ має на меті створити умови на законодавчому рівні для безперервного здійснення закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями протягом квітня 2020 року, а також забезпити доступ громадян до таких ліків та медичних виробів.
Нагадаємо:
- 13 січня 2020 року Рада ухвалила законопроєкт № 2521 про створення спеціальної закупівельної організації при Міністерстві охорони здоров’я України. При цьому МОЗ буде залишатися головним розпорядником бюджетних коштів, а закупівельна організація буде здійснювати закупівлі медичних товарів за кошти держбюджету в рамках програм, які будуть визначені як стратегічні.
- З квітня 2019 року Міністерство охорони здоров'я регулює ціни на популярні лікарські засоби, які закуповують лікарні на тендерах, а також на ліки, які продаються в аптеках.