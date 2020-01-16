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У Милованова пояснили, якого інвестора шукаються для ОПЗ

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На Одеському припортовому заводі (ОПЗ) працює радник з приватизації, який незабаром внесе пропозиції з продажу підприємства.

Про це сказав заступник міністра економіки Павло Кухта у інтерв'ю НВ, інформує БІЗНЕС.

За його словами, борг заводу перед структурами Дмитра Фірташа робить підприємство токсичним для частини компаній з огляду на те, що сам Фірташ перебуває під санкціями. "Але тільки для частини. Є компанії, які спеціалізуються на тому, щоб купити якийсь такий актив із боргом і вирішити цю проблему самостійно. Ці проблеми можна вирішити", — сказав Кухта.

Він наголосив, що потрібно швидше закінчити процес приватизації ОПЗ і привести туди "нормального інвестора". "Це навіть не питання бюджетних надходжень, а щоб не втратити ці підприємства. ОПЗ в 2009 році купували за 600 млн доларів. І тодішнє керівництво країни відмовилося продавати, мовляв занадто дешево. За попереднього уряду за 500 пробували продати, і за 300 — ніхто не купив. Потім підприємство зупинилося. То воно працювало, то воно стояло, зараз працює за давальницькою схемою", — заявив заступник міністра.

Нагадаємо:

Одеський припортовий завод приватизація приватизація ОПЗ