"Податковий терор": Рада таки схвалила скандальний законопроєкт №1210

Верховна Рада проголосувала в другому читанні за скандальний законопроєкт №1210 про внесення змін до Податкового кодексу, які передбачають підвищення ренти на видобуток залізної руди, збільшення ставок акцизу на сигарети, введення плану дій BEPS з протидії ухиленню від сплати податків.
За документ проголосували 283 народних депутата, інформує БІЗНЕС.
Законопроєкт також враховує поправку про підвищення річних лімітів для фізичних осіб-підприємців (ФОП) 1-3 груп до 1 млн грн, 5 млн грн та 7 млн грн.
Загалом розгляд правок у залі парламенту відбувався з 11:00, з перервами у роботі Ради.
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Народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна назвала цей документ одним із найбільш невдалих за останні 8 років. "Під час роботи над законопроектом у профільному комітеті було враховано чимало правок, але глобальні правки, які б упередили удар по бізнесу, були відхилені", — написала Южаніна у Facebook.
Нагадаємо:
- 30 серпня 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №1210, який, крім іншого, пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів.
- Директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін вважає, що податкові новації, передбачені законопроєктом № 1210, загрожують енергонезалежності України і призведуть до мільярдних інвестиційних втрат.
- У листопаді 2019 року проти законопроєкту №1210 виступили практично всі основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України.
- 18 грудня бізнес-спільнота закликала парламент розпочати детальне обговорення законопроєкту №1210.
- 15 січня 2020 року спільнота Бізнес 100 закликала Раду доопрацювати законопроєкт про "податковий терор".