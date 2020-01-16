"Податковий терор": Рада таки схвалила скандальний законопроєкт №1210

Верховна Рада проголосувала в другому читанні за скандальний законопроєкт №1210 про внесення змін до Податкового кодексу, які передбачають підвищення ренти на видобуток залізної руди, збільшення ставок акцизу на сигарети, введення плану дій BEPS з протидії ухиленню від сплати податків.

За документ проголосували 283 народних депутата, інформує БІЗНЕС.

Законопроєкт також враховує поправку про підвищення річних лімітів для фізичних осіб-підприємців (ФОП) 1-3 груп до 1 млн грн, 5 млн грн та 7 млн грн.

Загалом розгляд правок у залі парламенту відбувався з 11:00, з перервами у роботі Ради.

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Народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна назвала цей документ одним із найбільш невдалих за останні 8 років. "Під час роботи над законопроектом у профільному комітеті було враховано чимало правок, але глобальні правки, які б упередили удар по бізнесу, були відхилені", — написала Южаніна у Facebook.

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