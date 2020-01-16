Нацбанк заблокує заборону ФОПам витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби

Національний банк України (НБУ) зупинить норму постанови, якою ФОПам забороняється витрачати кошти з бізнес-рахунків на власні, не пов'язані з бізнесом, потреби.

Про це на брифінгу заявив голова Національного банку Яків Смолій, інформує БІЗНЕС.

"Ми призупиняємо дію нашого коментаря про те, що кошти з рахунків ФОПів не можуть використовуватися на потреби, не пов’язані з підприємницькою діяльністю. Цей коментар стосується фактично податкової служби", – сказав Смолій.

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Він зазначив, що своєю нормою регулятор не вносив жодних нових змін до чинного законодавства, оскільки фактично заборона на використання коштів з рахунків ФОПів для особистих потреб діє в Україні з 2003 року.

Нагадаємо, з початку 2020 року набула чинності постанова Нацбанку, яка вводить заборону на витрачання коштів з бізнес-рахунків фізичних осіб-підприємців на особисті потреби.