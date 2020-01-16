Клімкін куруватиме програмою європейських та регіональних досліджень UIF

До команди Українського інституту майбутнього (UIF) приєднався український політик, дипломат, а також міністр закордонних справ України 2014-2019 рр. Павло Клімкін.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на Український інститут майбутнього.

Клімкін керуватиме Програмою європейських, регіональних та російських досліджень, яку UIF запроваджує з січня цього року.

Метою програми буде системне моделювання викликів, що постають перед Україною у сферах безпеки та зовнішньої політики, підготовка сценаріїв і стратегічних рекомендацій щодо менеджменту існуючих та потенційних ризиків для політичних і бізнесових кіл.

Основними напрямками досліджень будуть протидія російській агресії проти України, Чорноморська безпека, позиціонування України в регіоні Центральної і Східної Європи та комплексна інтеграція в європейський та трансатлантичний простір.

У своїх дослідженнях Програма покладатиметься як на власну команду експертів, які мають багаторічний досвід у сферах безпеки та зовнішньої політики, так і взаємодію з провідними світовими дослідницькими центрами, неурядовими організаціями й представниками бізнесової спільноти.

Нагадаємо, в Українському інституті майбутнього оприлюднили кроки, які простимулюють приплив інвестицій в країну