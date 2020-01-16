Зміївська паперова фабрика вироблятиме електрику з лушпиння соняшника

На Зміївській паперовій фабриці збудували установку, яка вироблятиме електроенергію для підприємства з лушпиння соняшника.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор корпорації "Ранок" Віктор Круглов, інформує БІЗНЕС.

"Ми збудували енергетичну установку висотою з п’ятиповерховий будинок, що забезпечуватиме енергією всю паперову фабрику. Вчора здійснили пробний запуск. Є інженерні недоліки, але це все виправимо. Головне, що теоретичні розрахунки правильні. Наша мета — виробляти папір, зберегаючи довкілля, без вирубки лісів, без газу — реальна", — написав Круглов.

За його словами, сьогодні фабрика відвантажує близько 1000 тон на місяць українського паперу з використаної упаковки Tetra Pak з-під соків та молока.

"Вироблення паперу потребує багато енергії. Щомісяця на Зміївській паперовій фабриці для нагріву води та її випаровування ми спалювали 200 000 кубічних метрів газу. Цього вистачило б на опалення 100 000 квартир або 50 000 будинків. Два роки тому ми вирішили відмовитися від газу. Поруч знаходиться завод, що віджимає олію, лушпиння соняшника можна буде теоретично використовувати для виробництва енергії. Два роки суперечок, розрахунків, креслень", — додав гендиректор корпорації "Ранок".

Нагадаємо, студент КНУ ім. Т. Шевченка Валентин Фречка винайшов технологію виготовлення паперу з опалого листя. У вересні 2019 року вона успішно пройшла випробовування на спеціалізованому обладнанні. Завдяки своєму проєкту студент здобув "золото" на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії, Олімпіаді геніїв у США, а також став фіналістом фестивалю інновацій МОН.

У грудні 2019 році було виготовлено пробну партію паперу з листя.

Довідка: Зміївська паперова фабрика — підприємство целюлозно-паперової промисловості в Змієві Харківської області. Засноване у 1893 році.

Це єдине в Україні підприємство з переробки композитної упаковки типу Tetra Pak.