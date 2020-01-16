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Zara відмовилась обслуговувати україців державною мовою

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Мережа магазинів одягу та товарів для дому Zara відмовилась обслуговувати українців державною мовою. Для цього передбачені лише російська та англійська мови.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Главком.

Зазначається, що з питанням, чому сайт zarahome.com не дає можливості робити покупки українською, до компанії звернувся клієнт з Києва.

У відділі обслуговування клієнтів Zara повідомили, що українська мова на їхньому сайті недоступна. "Для Вашої країни передбачені лише російська та англійська мови", — йдеться у відповіді компанії на лист клієнта. 

При цьому у ньому вказаний російський номер телефону для зворотнього зв`язку. Видання припускає, що це свідчить про те, що українськими клієнтами компанія опікується з регіонального офісу в Москві. 

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Нагадаємо, у вересні 2019 року торгова мережа Zara, яка належить групі компаній Inditex, відкрила онлайн-магазин в Україні.

Довідка: Zara — флагманська торговельна мережа групи компаній Inditex Group, що належить іспанському магнату Амансіо Ортега, який також володіє такими брендами як Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius та Bershka. Штаб-квартира компанії розташована в Ла-Корунья (Галісія, Іспанія).

В Україні працює 65 магазинів групи Inditex. 

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