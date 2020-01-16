Уряд обмежив повноваження інспекторів праці

З початку 2020 року в Україні змінились правила перевірки бізнесу щодо додержання законодавства про працю.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Зазначається, що відтепер інспектори праці перевірятимуть дотримання вимог законодавства про працю (крім питань незадекларованої праці) відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Відповідні зміни містить оновлений Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.

У Мінекономрозвитку зазначають, що це суттєво зменшує кількість підстав для проведення перевірок, зменшує можливості для зловживань з боку інспекторів та розширює права підприємців.

"Відтепер, інспектори праці проводитимуть планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) з усіх питань дотримання законодавства про працю, крім питань виявлення неоформлених працівників, з урахуванням всіх вимог щодо планування таких заходів, повідомлення суб’єктів господарювання про їх проведення, передбачених законом підстав їх ініціювання та проведення, використання виключно уніфікованих форм актів тощо", — пояснили у міністерстві.

Читайте також: Інспекції Держпраці: перевірок не буде, але чи надовго?

При цьому наголошується, що перевірки щодо виявлення неоформлених трудових відносин "здійснювалися та здійснюються без завчасного попередження".

"Відтепер суб’єкт господарювання під час заходів державного нагляду (контролю) Державна служба України із питань праці має всі права, передбачені Законом, та має бути поінформована про перевірки перед підписанням акту такої перевірки (інспекційного відвідування). За результатами інспекційного відвідування, як і раніше, складається акт згідно з уніфікованою формою, а в разі виявлення порушень вимог законодавства про працю — припис щодо їх усунення", — повідомили в Мінекономіки.

Крім того, Порядком виключено таку форму контролю, як невиїзне інспектування, та можливість продовжувати строки проведення відвідувань за рішенням інспектора. "Порядок відображає позицію Уряду щодо неприпустимості використання незадекларованої праці та необхідності зниження втручання контролюючих органів у діяльність роботодавців", — заявили в міністерстві.

Нагадаємо: