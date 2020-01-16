Бізнес не підтримує нові часові обмеження руху вантажівок

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ЄБА.

У Бізнес Асоціації наголошують, що розширення діапазону заборони руху вантажівок не дасть бажаного ефекту, як-то зменшення негативного впливу на довкілля.

Законопроєктом, зокрема, пропонується заборонити рух вантажівок з 6 до 11 години та з 17 до 21 години у містах, чисельність яких перевищує 200 тисяч осіб.

Нові правила стосуються вантажних автомобілів, маса яких перевищує 8 тонн."Компанії-члени Асоціації усіляко підтримують екологічні ініціативи органів влади, проте зауважують, що дані зміни навряд чи матимуть позитивний вплив на екологію. Для того, щоб забезпечити доставку вантажів для підприємств та населення з урахуванням нових вимог, необхідно буде замінити один 20-тонний автомобіль на три-чотири автомобілі меншої тоннажності, що призведе до збільшення не лише кількості транспортних засобів, а й обсягів шкідливих викидів. Зменшення кількості робіт, що виконуються в межах стандартного робочого дня, змусить внести зміни до графіків роботи не тільки логістичних компаній, а й виробників товарів, дистриб’юторів, торгівельних мереж. До того ж це може призвести до затримок та подовження строків доставки вантажів та здорожчання вартості транспортних послуг", – йдеться у заяві.

У ЄБА закликали нардепів не підтримувати поточну редакцію законопроєкту, а доопрацювати його з урахуванням коментарів та пропозицій від бізнесу.

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