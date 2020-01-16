Рада дала старт деофшоризації в Україні

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №1209-1 , яким вносяться зміни до низки законодавчих актів щодо адміністрування податків, а також усуваються неузгодженості у податковому законодавстві.

Відпповідний документ підтримали 256 парламентаріїв, інформує БІЗНЕС.

Документ вносить зміни до 20 законодачих актів, зокрема до Закону про збір та облік ЄСВ в частині актуалізації назв центральних органів виконавчої влади, які адмініструють єдиний соцвнесок. Також пропонується більш точно визначити механізм адміністрування і механізм оскарження рішень по донарахуванню з ЄСВ.

Крім того, вносяться зміни до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо уточнення формули розрахунку питомої ваги вартості реалізованих сільськогосподарських товарів, при досягненні якої у сільськогосподарського товаровиробника виникає право на отримання бюджетної дотації. У Законі України "Про судовий збір" будуть уточнені максимальні величини ставки судового збору за поданням до адміністративного суду апеляційної або касаційної скарги на рішення суду.

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Загалом документ вносить зміни до 63 законодавчих актів, якими узгоджується питання розподілу повноважень між органами податкової та митної служби.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час розгляду законопроєкту зазначив, що він спрямований на деофшоризацію. "Ці два закони (№1209-1 і №1210) спрямовані на деофшоризацію, ту, яку обіцяли багато урядів і скликань. Ці законопроєкти покликані припинити ті схеми, які існують у великому бізнесі і допомагають не платити податки в Україні", — заявив Гетманцев.

Нагадаємо, на початку грудня 2019 року Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкти №1209-1 і №1210 щодо протидії розмиванню податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування (ВEPS) та задля деофшоризації економіки.