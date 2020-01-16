У справі Братського маслопресового заводу новий поворот

Рішення Центрального апеляційного господарського суду, який визнав недійсними договори купівлі-продажу ТОВ "НЕСТ" (Братський маслопресовий завод, смт Братьське, Миколаївська область), досі не внесено до Єдиного судового реєстру.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на громадську організацію "Бізнес-Варта".

"Ще зовсім нещодавно ми раділи новій перемозі у справі Братського масло-пресового заводу, коли Центральний апеляційний господарський суд виніс постанову про повернення майна законному власнику. Тоді ми перемогли, проте як виявилось, станом на 16.01.2020 дане рішення суду до судового реєстру не внесено", — заявили в організації.

Тому її представники звернулись до голови суду з вимогою вжити заходів щодо внесення рішення до відповідного реєстру. "Адже кожен день завод утримують сторонні особи і (як це часто-густо буває) можуть розпочати його демонтаж чи грабунок‼️ Як показує практика, відсутність внесення рішення до реєстру цілком може являтися продовженням схеми заволодіння та утримання заводу сторонніми особами", — зазначили в "Бізнес-Варті".

Довідка: З січня 2017 року ТОВ "НЕСТ" боролось із рейдерським нападом, який на думку власників підприємства, покривається на найвищому рівні в нашій державі, в правоохоронних органах, органах юстиції, Генрокуратурі та судах.

За даними "Бізнес-Варти", у січні 2017 року державний реєстратор в Краматорську Донецької області вніс зміни до складу засновників та керівника ТОВ "НЕСТ" без оригіналів документів, які б засвідчували відчуження корпоративних прав підприємства. Він зробив це на підставі копії документу, в якій через її жахливий стан складно було розгледіти навіть назву підприємства.

Пізніше було встановлено, що документ про відчуження майна є фейком, оскільки в ньому підроблено підпис нотаріуса, який начебто засвідчив його, а також печатку самого підприємства та підпис справжнього власника.

Після того, як злочинним шляхом підприємство вже було зареєстровано на іншу підставну особу, відбулося його силове захоплення. Рейдери захопили вузлові споруди об’єкту, а саме периметр, промислові і складські території, елеватор.

Судові спори у цій справі тривали кілька років.

У грудні 2019 року Центральний апеляційний госпсуд визнав недійсними договори купівлі-продажу ТОВ "НЕСТ", за якими було здійснено рейдерське захоплення підприємства.