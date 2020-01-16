Битва за "ПриватБанк": Рада відкладе законопроєкт про неповернення банків

Верховна Рада планує відкласти на лютий розгляд законопроєкту №2571 про неможливість повернення неплатоспроможних банків екс-власників.
Про це повідомиоа заступниця голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова під час щорічної зустрічі з клієнтами і партнерами Нацбанку, інформує БІЗНЕС.
"Головне, що законопроєкт є. Головне, що ми в діалозі з профільним Комітетом і з депутатами. Зрозуміло, що ця сесія коротка і винести на голосування до кінця січня ми вже не встигнемо. Але в лютому у нас є час попрацювати з комітетом і вийти [на голосування] на початку лютого", — сказала Рожкова.
Нагадаємо:
- 10 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський пообіцяв захищати інтереси України у справі "ПриватБанку".
- 28 листопада уряд став власником "ПриватБанку".
- 11 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт №2571, який врегулює виведення з ринку неплатоспроможних банків та не дозволить повертати їх ексвласникам.