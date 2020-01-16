Битва за "ПриватБанк": Рада відкладе законопроєкт про неповернення банків

Про це повідомиоа заступниця голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова під час щорічної зустрічі з клієнтами і партнерами Нацбанку, інформує БІЗНЕС.

"Головне, що законопроєкт є. Головне, що ми в діалозі з профільним Комітетом і з депутатами. Зрозуміло, що ця сесія коротка і винести на голосування до кінця січня ми вже не встигнемо. Але в лютому у нас є час попрацювати з комітетом і вийти [на голосування] на початку лютого", — сказала Рожкова.

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