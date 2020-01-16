Податкова запустить антикорупційну лінію

Державна податкова служба (ДПС) створить гарячу антикорупційну лінію, де кожен зможе поскаржитись на незаконні дії податківців.
Про це у Facebook повідомив голова ДПС Сергій Верланов, інформує БІЗНЕС.
Він повідомив, що напередодні відвідав Одесу, щоб особисто розібратися в ситуації, що склалася в ДПС області і анонсувати початок роботи групи з проведення перевірки організації роботи місцевої податкової. За його словами, вже розпочато роботу над розробкою плану переатестації всіх співробітників податкової служби, який має бути поданий на розгляд Кабміну в двотижневий термін.
"Рішуча боротьба з корупцією – одне з головних завдань, яке було поставлено перед кожним податківцем з моменту, коли я очолив новостворену ДПС. Прояви зловживань та корупційних дій вже отримують жорстку оцінку та покарання. Якщо хтось з чиновників не усвідомив — правила гри змінилися. Так як раніше, більше не буде. Ми очистимо ряди служби від тих, хто ганьбить звання податківця та розглядає свою посаду лише як місце для хабарів", — наголосив Верланов.
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Він зазначив, що ДПС спільно зі Службою безпеки України продовжить знищення старих схем щодо несанкціонованих дій зі службовою інформацією, у тому числі в ІТ-системах.
"Ми будемо й надалі моніторити будь-які підозри на корупційні дії, відпрацьовувати сигнали від платників податків щодо вимагання хабарів з боку посадових осіб ДПС. З цією метою створюється гаряча антикорупційна лінія, де кожен, хто має інформацію про незаконні дії співробітників податкової, зможе поінформувати про відомі йому факти. Жоден винний в корупції не залишиться безкарним", — попередив головний податківець.
Нагадаємо:
- 13 січня 2020 року детективи НАБУ оголосили підозру в хабарництві в.о. першого заступника начальника Головного управління ДGC Одеської області. За даними слідства, в.о. начальника ГУ ДПС разом зі своїм заступником запропонував керівнику структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісячно надавати неправомірну вигоду у $25 тис. У відповідь той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників Податкової, пов’язаній із отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності, зокрема кримінальної. Згодом очільник ДПС Сергій Верланов відсторонив усе керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов’язків.
- Прем’єрміністр Олексій Гончарук доручив керівнику ДПС Сергію Верланову надати уряду план переатестації усіх співробітників Податкової.
- 15 січня представники СБУ провели обшук в офісі Державної податкової служби.