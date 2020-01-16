Запуск ринку землі: поступка великим агрохолдингам…

Михайло Соколов

Переваги і ризики 8%-ї облікової ставки

Андрій Рижиков

Куди рухається ринок побутової техніки в…

Вікторія Куликова

На шляху до блакитного океану

Володимир Чеповий

5 способів покращити бізнес компанії у…

Ярослав Цвіркун

Інтелектуальна власність для МСБ – тягар…

Олександр Зубарєв

Особливості національного e-commerce

Євген Чорнолуцький

Експеримент у квадраті: як нові формати…

Вікторія Берещак

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

16
Чт., січ.
23 Нові матеріали

Податкова запустить антикорупційну лінію

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Державна податкова служба (ДПС) створить гарячу антикорупційну лінію, де кожен зможе поскаржитись на незаконні дії податківців.

Про це у Facebook повідомив голова ДПС Сергій Верланов, інформує БІЗНЕС.

Він повідомив, що напередодні відвідав Одесу, щоб особисто розібратися в ситуації, що склалася в ДПС області і анонсувати початок роботи групи з проведення перевірки організації роботи місцевої податкової. За його словами, вже розпочато роботу над розробкою плану переатестації всіх співробітників податкової служби, який має бути поданий на розгляд Кабміну в двотижневий термін.

"Рішуча боротьба з корупцією – одне з головних завдань, яке було поставлено перед кожним податківцем з моменту, коли я очолив новостворену ДПС. Прояви зловживань та корупційних дій вже отримують жорстку оцінку та покарання. Якщо хтось з чиновників не усвідомив — правила гри змінилися. Так як раніше, більше не буде. Ми очистимо ряди служби від тих, хто ганьбить звання податківця та розглядає свою посаду лише як місце для хабарів", — наголосив Верланов.

Читайте такожThe Детектор: Що робить влада для бізнесу

Він зазначив, що ДПС спільно зі Службою безпеки України продовжить знищення старих схем щодо несанкціонованих дій зі службовою інформацією, у тому числі в ІТ-системах.

"Ми будемо й надалі моніторити будь-які підозри на корупційні дії, відпрацьовувати сигнали від платників податків щодо вимагання хабарів з боку посадових осіб ДПС. З цією метою створюється гаряча антикорупційна лінія, де кожен, хто має інформацію про незаконні дії співробітників податкової, зможе поінформувати про відомі йому факти. Жоден винний в корупції не залишиться безкарним", — попередив головний податківець.

464759684765686673467585674675 ecd5e

Нагадаємо:

Державна податкова служба антикорупційна лінія