Податкова запустить антикорупційну лінію

Про це у Facebook повідомив голова ДПС Сергій Верланов, інформує БІЗНЕС.

Він повідомив, що напередодні відвідав Одесу, щоб особисто розібратися в ситуації, що склалася в ДПС області і анонсувати початок роботи групи з проведення перевірки організації роботи місцевої податкової. За його словами, вже розпочато роботу над розробкою плану переатестації всіх співробітників податкової служби, який має бути поданий на розгляд Кабміну в двотижневий термін.

"Рішуча боротьба з корупцією – одне з головних завдань, яке було поставлено перед кожним податківцем з моменту, коли я очолив новостворену ДПС. Прояви зловживань та корупційних дій вже отримують жорстку оцінку та покарання. Якщо хтось з чиновників не усвідомив — правила гри змінилися. Так як раніше, більше не буде. Ми очистимо ряди служби від тих, хто ганьбить звання податківця та розглядає свою посаду лише як місце для хабарів", — наголосив Верланов.

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Він зазначив, що ДПС спільно зі Службою безпеки України продовжить знищення старих схем щодо несанкціонованих дій зі службовою інформацією, у тому числі в ІТ-системах.

"Ми будемо й надалі моніторити будь-які підозри на корупційні дії, відпрацьовувати сигнали від платників податків щодо вимагання хабарів з боку посадових осіб ДПС. З цією метою створюється гаряча антикорупційна лінія, де кожен, хто має інформацію про незаконні дії співробітників податкової, зможе поінформувати про відомі йому факти. Жоден винний в корупції не залишиться безкарним", — попередив головний податківець.

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