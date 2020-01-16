В Україні затвердили Стратегію розвитку фінсектору до 2025 року

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає БІЗНЕС.

Стратегія передбачає, що фінансові регулятори Нацбанк, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд гарантування вкладів, Мінфін та Нацкомфінпослуг працюватимуть над посиленням захисту прав кредиторів та інвесторів, а також запроваджуватимуть в Україні європейське законодавство.

Вона спрямована на розвиток фінансового сектору за п’ятьма основними напрямами:

зміцнення фінансової стабільності;

сприяння макроекономічному розвитку та зростанню економіки;

розвиток фінансових ринків;

розширення фінансової інклюзії;

впровадження інновацій у фінансовому секторі.

Регулятори також спрямовуватимуть свої зусилля на посилення захисту прав кредиторів та інвесторів, запровадження плану дій BEPS, підвищення рівня корпоративного управління у фінансових установах, посилення вимог до їх внутрішнього контролю, удосконалення системи гарантування вкладів та виведення неплатоспроможних фінансових установ з ринку, впровадження ризик-орієнтованого нагляду за небанківськими фінансовими установами, регуляторних вимог у сфері регулювання та нагляду за банками та небанківськими фінансовими установами, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС тощо.

"Макроекономічний розвиток стимулюватиметься шляхом активізації кредитування малого і середнього підприємництва, зокрема фермерських господарств під заставу землі, усунення перешкод для перезапуску іпотечного кредитування, експортного фінансування", – зазначили у Нацбанку.

Крім того, у планах Нацбанку та інших регуляторів працювати над запровадженням нових валютних послаблень та спрощуватимуть умови ведення бізнесу.

Інновації у фінансовому секторі охоплюватимуть широкий спектр дій, серед яких, зокрема: розвиток системи віддаленої ідентифікації BankID, створення платформи для краудфандингу та венчурного капіталу, а також регуляторних "пісочниць" за типом sandbox, запровадження нових технологій для платежів та переказів, розширення доступу учасників фінансових ринків до публічних реєстрів, розвиток big data, blockchain та хмарних технологій тощо.

Таким чином, Стратегія передбачає проведення реформ в усіх сегментах фінансового сектору: на банківському ринку, в секторі небанківських фінансових установ, на ринках капіталу.

"Реалізація Стратегії дасть змогу створити за п’ять років прозорий, конкурентний, стабільний та високотехнологічний фінансовий сектор. За таких умов він стане драйвером сталого та інклюзивного розвитку економіки України та сприятиме підвищенню добробуту громадян через ефективне акумулювання та перерозподіл фінансових ресурсів в економіці", – повідомили в НБУ.