"Я повний профан в економіці": Гончарук відреагував на аудіо-скандал (ВІДЕО)

Відповідне відеозвернення він оприлюднив у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Звертаюся до тих, хто бореться проти нас: Вам нас не злякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки. Головна ціль роботи нашої команди — перезавантажити країну, зламати стару систему і побудувати нову, без "схематозів" і договорняків. Наша команда працює над тим, щоби кожен українець відчув реальні зміни. Боротьба триває", — заявив очільник уряду.



Говорячи про економічні досягнення, він повідомив, що обмінний курс гривні зміцнився, збільшилися до 7-річного максимуму накопичення міжнародних резервів, які становлять $25 млрд, приплив прямих іноземних інвестицій в країну зріс до $2,5 млрд, інфляція знизилась до 4,1%.



"Якщо це не гарні новини для країни, то я повний "профан" в економіці!", — підсумував Гончарук.

Нагадаємо, 15 січня у мережі з'явилася інформація, що прем'єрміністр Олексій Гончарук написав заяву про звільнення через оприлюднення запису через анонімні канали Telegram та Youtube начебто його розмови з міністром фінансів Оксани Маркарової та заступником голови Нацбанку України Катерини Рожкової. Під час бесіди Гончарук нібито визнав, що він "повний профан в економіці" та некоректно висловився щодо розуміння президентом фінансових моментів.

Проте в уряді згодом спростували інформацію про відставку Гончарука.