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Найбільша в світі криптобіржа Binance відкрила рахунок в українському банку

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Найбільша в світі криптовалютна біржа Binance відкрила рахунок в українському IBOX BANK.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, інформує БІЗНЕС.

У відомстві наголосили, що Binance буде платити в Україні податки від операцій з криптоактивами, а українці зможуть безперешкодно купувати та продавати віртуальні активи.

Відзначається, що IBOX BANK працює на фінансовому ринку вже 20 років і серед його клієнтів переважно представники великого бізнесу.

Наступним кроком для створення ринку криптоактивів у відомстві назвали врегулювання питання оподаткування операцій з криптовалютами. Відповідний законопроєкт поданий до парламенту депутатським об'єднанням Blockchain4Ukraine і схвалений профільним комітетом парламенту. Документ знаходиться на розгляді інших комітетів парламенту.

Нагадаємо:

Довідка: Binance — це одна з найкрупніших у світі екосистем, що працює з технологією blockchain та криптовалютами. Вона складається з Binance Exchange (провідний світовий обмін криптовалют), Labs (ринок венчурного капіталу та інкубатор), Launchpad (платформа продажу токенів), Academy (навчальний портал), Research (аналіз ринку), Charity Foundation (благодійна неприбуткова платформа для підтримки сталого розвитку) і Trust Wallet (офіційний браузер Binance з багатомонетним гаманцем та dApps), а також – Binance Chain, blockchain-системне забезпечення, розроблене Binance та громадою.

Найбільша в світі криптобіржа Binance IBOX BANK