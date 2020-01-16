Нацбанк оприлюднив Програму дій на 2020 рік

Національний банк України оприлюднив Програму дій на 2020 рік, яка є річною дорожньою картою для реалізації середньострокової Стратегії центрального банку.
Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає БІЗНЕС.
Серед стратегічних цілей у НБУ відзначили – забезпечення низької інфляції, стабільної, прозорої та ефективної банківської системи, відновлення кредитування, ефективного регулювання фінансового сектора, вільного руху капіталу, фінансової інклюзії, а також розбудова сучасного, відкритого, незалежного та ефективного центрального банку.
Серед ключових пріоритетів НБУ у 2020 році назвали:
- Поліпшення взаємодії з урядом в рамках виконання Меморандуму між Кабінетом міністрів і НБУ про взаємодію з метою досягнення стійкого економічного зростання і цінової стабільності.
- Сприяння ефективному функціонуванню держбанків.
- Введення законодавчих змін для спрощення кредитування. Зокрема, щодо розвитку вторинного ринку непрацюючих кредитів (NPL).
- Забезпечення прийому банками землі в якості застави без обмежень відповідно до законодавства про обіг сільгоспземель.
- Впровадження закону про "спліт", розробка моделі регулювання ринку небанківських фінустанов за сегментами, підготовка проектів нових законів, початок впровадження ефективної системи регулювання та нагляду за небанківським фінансовим сектором.
- Впровадження принципів Плану протидії розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування (план дій BEPS), сприяння прийняттю відповідних законопроектів.
- Відкриття міжнародному депозитарію Euroclear рахунки в депозитарії НБУ, що полегшить доступ іноземних інвесторів до державних цінних паперів в гривні.
- Реалізація програми заходів щодо підвищення фінансової грамотності.
- Удосконалення регулювання і введення вимоги до банків та інших фінустанов по розкриттю інформації про фінансові послуги та захисту прав споживачів.
- Продовження внутрішнього розвитку НБУ, зокрема підвищення прозорості для всіх зовнішніх стейкхолдерів, вдосконалення технології, інформаційної інфраструктури та забезпечення високого рівня діджіталізаціі процесів
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