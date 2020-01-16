Нацбанк оприлюднив Програму дій на 2020 рік

Національний банк України оприлюднив Програму дій на 2020 рік, яка є річною дорожньою картою для реалізації середньострокової Стратегії центрального банку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає БІЗНЕС.

Серед стратегічних цілей у НБУ відзначили – забезпечення низької інфляції, стабільної, прозорої та ефективної банківської системи, відновлення кредитування, ефективного регулювання фінансового сектора, вільного руху капіталу, фінансової інклюзії, а також розбудова сучасного, відкритого, незалежного та ефективного центрального банку.

Серед ключових пріоритетів НБУ у 2020 році назвали:

Поліпшення взаємодії з урядом в рамках виконання Меморандуму між Кабінетом міністрів і НБУ про взаємодію з метою досягнення стійкого економічного зростання і цінової стабільності.

Сприяння ефективному функціонуванню держбанків.

Введення законодавчих змін для спрощення кредитування. Зокрема, щодо розвитку вторинного ринку непрацюючих кредитів (NPL).

Забезпечення прийому банками землі в якості застави без обмежень відповідно до законодавства про обіг сільгоспземель.

Впровадження закону про "спліт", розробка моделі регулювання ринку небанківських фінустанов за сегментами, підготовка проектів нових законів, початок впровадження ефективної системи регулювання та нагляду за небанківським фінансовим сектором.

Впровадження принципів Плану протидії розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування (план дій BEPS), сприяння прийняттю відповідних законопроектів.

Відкриття міжнародному депозитарію Euroclear рахунки в депозитарії НБУ, що полегшить доступ іноземних інвесторів до державних цінних паперів в гривні.

Реалізація програми заходів щодо підвищення фінансової грамотності.

Удосконалення регулювання і введення вимоги до банків та інших фінустанов по розкриттю інформації про фінансові послуги та захисту прав споживачів.

Продовження внутрішнього розвитку НБУ, зокрема підвищення прозорості для всіх зовнішніх стейкхолдерів, вдосконалення технології, інформаційної інфраструктури та забезпечення високого рівня діджіталізаціі процесів

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