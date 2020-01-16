Рада повторно підтримала легалізацію азартних ігор

Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт №2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

За відповідний законопроєкт проголосували 260 нардепів, інформує БІЗНЕС.

Законопроєкт передбачає регулювання роботи казино (зокрема, онлайн), букмекерських пунктів, лотерей та створює спеціальну Комісію з розвитку та регулювання азартних ігор, яка буде видавати ліцензії учасникам ринку.

У доопрацьованому документу виключено положення щодо можливості розміщення залів гральних автоматів та букмекерських пунктів в окремих будівлях. Зали гральних автоматів дозволяється розміщувати виключно в готелях.

Також у новій редакції передбачається збільшення віку гравця з 18 до 21 року, а також встановлюються вимоги до гравців та їх ідентифікації, що сприятиме попередженню негативних наслідків від участі в азартних іграх, зокрема осіб, які не досягли 21 року та жорсткі фінансові санкції за невиконання таких вимог.

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Також закон передбачає створення в Державному бюджеті спеціального Фонду для підтримки медицини, спорту та культури, куди будуть направялтися кошти отримані з ліцензій.

Крім того, законопроєкт вводить заборону щодо зовнішньої реклами, окрім вивісок, а також обмеження на всі інші види реклами.

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