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16
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"Ми отримали удар": Мер Миколаєва шокований арештом майна заводу "Океан"

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Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що арешт цілісно-майнового комплексу суднобудівного заводу "Океан" у Миколаєві є ударом по бізнесу.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Ми отримали удар — і не від якоїсь там держави-агресора, а від своєї ж країни. Це, фактично, знов зупиняє його роботу, зриває всі розпочаті багатомільйонні проєкти, та, що не менш важливо, наносить великий збиток репутації та іміджу перед зарубіжними партнерами, клієнтами та замовниками як підприємства, так і всієї країни. Виходить, що одна державна рука каже — робіть все, аби бізнес працював та зростав, а друга паралельно робить все, аби цей бізнес знищити, поводячись гірше за ворога", — написав Сєнкевич.

Він зауважив, що "люди на свій страх і ризик купують підприємство з купою багаторічних боргів та проблем, в короткі терміни вирішують їх, та, нарешті, запускають завод в роботу, повертають людей на підприємство, отримують замовлення".

Мер Миколаєва повідомив, що нещодавно зустрічався з працівниками і керівництвом заводу і вони просили не допомагати їм, а "просто не заважати".

"Тож я передаю ці слова нашому державному керівництву — Офісу генпрокурора та Офісу Президента України — будь ласка, не заважайте, не будьте ворогом бізнесу нашої країни", — підсумував Сєнкевич.

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Нагадаємо, 14 січня Офіс президента повідомив, що Печерський райсуд Києва заарештував весь цілісний майновий комплекс ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан".

Довідка: Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на будівництві та ремонті контейнеровозів, танкерів та інших суден водотонажністю до 350 тисяч тонн. Він був власністю норвежсько-російської компанії Вадан Ярдс Груп АС.

Йому належить земельна ділянка площею близько 101 га та ділянка водної акваторії площею 42 га. Загальна довжина добудовних набережних перевищує 600 метрів.

арешт майна Океану Олександр Сєнкевич