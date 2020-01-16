"Ми отримали удар": Мер Миколаєва шокований арештом майна заводу "Океан"

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що арешт цілісно-майнового комплексу суднобудівного заводу "Океан" у Миколаєві є ударом по бізнесу.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Ми отримали удар — і не від якоїсь там держави-агресора, а від своєї ж країни. Це, фактично, знов зупиняє його роботу, зриває всі розпочаті багатомільйонні проєкти, та, що не менш важливо, наносить великий збиток репутації та іміджу перед зарубіжними партнерами, клієнтами та замовниками як підприємства, так і всієї країни. Виходить, що одна державна рука каже — робіть все, аби бізнес працював та зростав, а друга паралельно робить все, аби цей бізнес знищити, поводячись гірше за ворога", — написав Сєнкевич.

Він зауважив, що "люди на свій страх і ризик купують підприємство з купою багаторічних боргів та проблем, в короткі терміни вирішують їх, та, нарешті, запускають завод в роботу, повертають людей на підприємство, отримують замовлення".

Мер Миколаєва повідомив, що нещодавно зустрічався з працівниками і керівництвом заводу і вони просили не допомагати їм, а "просто не заважати".

"Тож я передаю ці слова нашому державному керівництву — Офісу генпрокурора та Офісу Президента України — будь ласка, не заважайте, не будьте ворогом бізнесу нашої країни", — підсумував Сєнкевич.

Нагадаємо, 14 січня Офіс президента повідомив, що Печерський райсуд Києва заарештував весь цілісний майновий комплекс ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан".

Довідка: Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на будівництві та ремонті контейнеровозів, танкерів та інших суден водотонажністю до 350 тисяч тонн. Він був власністю норвежсько-російської компанії Вадан Ярдс Груп АС.

Йому належить земельна ділянка площею близько 101 га та ділянка водної акваторії площею 42 га. Загальна довжина добудовних набережних перевищує 600 метрів.