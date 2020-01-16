АМКУ дозволив Dragon Capital придбати "Ідея Банк"

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу АМКУ.

У рішенні Комітету йдеться, що Dragon Capital отримав дозвіл на покупку акцій, "яка забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства".

Нагадаємо, компанії групи Dragon Capital та приватні інвестори 20 грудня підписали угоду про придбання 100% акцій "Ідея Банку" у компанії Getin Holding S.A. (Польща).

За даними Getin Holdings, сума угоди склала 1,37 млрд грн ($58,45 млн), що складає приблизно 1,6 капіталу банку.