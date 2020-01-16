Скандал із прослуховуванням Гончарука: У Зеленського не прогнозують відставки уряду

Відставки прем’єрміністра Олексія Гончарука та всього Кабінету міністрів через критику економічних знань президента Володимира Зеленського найближчим часом не буде.

Про це повідомили джерела в Офісі президента, інформує БІЗНЕС з посиланням на AgroPolit.com.

Джерела також звернули увагу на кілька цікавих нюансів у цій ситуації.

"Перший запис зробила Юлія Ковалів, а не відповідні секретні служби. Другий — прем’єрміністр не піде у відставку, хоча заява написана і передана ним Зеленському. Третій – Зеленський після цього всього сам дзвонив Гончаруку і в цій розмові приємного було мало, але уряд буде і далі працювати. Четвертий нюанс – в найближчому часі Гончарука міняти не будуть, але посилять Кабмін одним чи двома віце-прем’єрами: на них зараз розглядають три кандидатури – Сергія Тігіпка, Валерія Хорошковського та Юлію Ковалів", — розповів співрозмовник в ОП.

Нагадаємо, 15 січня у мережі з'явилася інформація, що прем'єрміністр Олексій Гончарук написав заяву про звільнення через оприлюднення запису через анонімні канали Telegram та Youtube начебто його розмови з міністром фінансів Оксани Маркарової та заступником голови Нацбанку України Катерини Рожкової. Під час бесіди Гончарук начебто визнає, що він "повний профан в економіці" та некоректно висловлюється щодо розуміння президентом фінансових моментів.

Проте в уряді згодом спростували інформацію про відставку Гончарука. Пізніше нардеп від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук повідомила, що запис обговорювався на засіданні фракції.