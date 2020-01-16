Іран vs США: як конфлікт вплине на агробізнес України

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на ucab.ua.

Зазначається, що торгівля між Україною і Іраною за 2014-2018 рр. зменшилась на третину (29%). Так, в 2018 році експорт агропродовольчої продукції з України до Ірану складав $420,8 млн, в той час як в 2014 році $591,2 млн. Таким чином, частка Ірану в загальному експорті агропродовольчої продукції за зазначений період складала в середньому 2-3%. Разом з тим, імпорт агропродовольчої продукції з Ірану до України також зменшувався впродовж аналізованого періоду і у 2018 році складав $16,5 млн, що на 41% менше ніж в 2014 році. Україна виступає нетто–експортером агропродовольчої продукції до Ірану.

Торгівля з Іраном продовжувала падати і торік. Так, за 10 місяців 2019 року експорт агропродовольчої продукції з України до Ірану склав $153,9 млн, що на 63% менше ніж за аналогічний період 2018 року. Основними товарами які Україна поставляла до Ірану були сировинні продукти: кукурудза – $126,4 млн або 82% від загальних поставок агропродовольчої продукції з України до Ірану, жито – $17,6 млн (11%) та соєві боби – $8,2 млн (5%). В свою чергу імпорт агропродовольчої продукції з Ірану за 10 місяців 2019 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 3% та склав $12,6 млн. Основною продукцією яку Україна закуповувала з Ірану стали: сушений виноград – $4,5 млн (36%), фініки – $2,1 млн ( 17 %) та овочі (в основному гарбузові – $1 млн, та часник – $312,4 тис.) – $1,8 млн.

"Наразі аграрний експорт з України до Ірану призупиняється через загострення конфлікту між США та Іраном, – розповідає аналітик УКАБ Андрій Мартиненко. – Також варто зазначити, що Іран перебуває під санкціями і відключений від системи SWIFT, тож українські експортери використовували різні схеми для розрахунків. В результаті, оскільки на іншій стороні конфлікту США, то Україні буде особливо важко співпрацювати з Іраном з політичних міркувань".

За словами експерта, беззаперечним фактом є те, що українські агровиробники та експортери, які вже підписали контракти, понесуть збитки. Але варто зазначити, що за останні 6 років частка Ірану в загальному експорті агропродовольчої продукції з України не перевищувала 3%. Це означає, що Іран не є основним ринком збуту для України. В той же час, українські експортери вже давно навчилися диферсифіковувати ринки збуту (після закриття ринку Росії) і в разі припинення торгівельних відносин з Іраном зможуть перенаправити торгові потоки в інші країни Близького Сходу та Перської затоки.

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