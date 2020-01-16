В Україні навчилися добувати воду з повітря

Про це у Facebook повідомив СЕО та засновник компанії Innovation development agency (IDA) Алекс Приходько, інформує БІЗНЕС.

За його словами, до запуску такого проєкту спонукала глобальна проблема нестачі води у світі. За даними ООН, понад 2 млрд людей живуть у місцях з дефіцитом води. "Тільки уявіть, до 2040 року ця проблема зачепить одного з чотирьох дітей молодше 18 років. Ми знаємо, що все починається з води. І щоб усе не закінчилося від її дефіциту, ми з командою конструкторського бюро #IDA почали шукати рішення. І як кажуть: не потрібно вигадувати велосипед! Рішення вже існує, але його не використовували у контексті даної проблеми. І ми почали збирати воду з повітря...", — розповів Приходько.

Він пояснив, що йдеться про установку заввишки 4 метри, яка збирає конденсат з повітря, генерує чисту питну воду після фільтрації та мінералізації. Конструкція зовні схожа на гриб і здатна виробляти 50-70 л води на добу. Кількість води залежить від погоди та вологості повітря.

"І все це — без викидів СО2 в атмосферу, адже установка підживлюється від сонячних батарей. Їй не потрібні комунікації, як то вода чи електроенергія. Нам важливо було зробити Smart Oasis повністю автономною — так, щоб можна було поставити її посеред Гобі чи біля підніжжя Гімалаїв. З ресурсів потрібно мати лише повітря. Навіть день без сонця не завадить, адже енергія акумулюється у генераторі. Сонячні панелі Smart Oasis самостійно позбавляються від піску та пилу (а це ще один наш проєкт, але про нього пізніше). Вода чиста, оскільки з повітря відбирається лише H2O, без домішок. Навіть на березі Гангу можна буде випити води без остраху", — зауважив Приходько.

Проєктом Smart Oasis зацікавились в ОАЕ, де питання доступності води особливо актуальне. "Дві установки вже розташувались в інноваційному дубайському парку Al Mamzar Smart Park", — зазначив бізнесмен.

За його підрахунками, за 15 років завдяки Smart Oasis 1,3 млн людей зможуть втамуюти спрагу. "А в спекотний день Smart Oasis дає можливість ще й трохи "охолонути". Якщо натиснути кнопку, то навколо установки з’явиться прохолодний туман. Подекуди мені бракує цього влітку і в Києві. А що казати про +45 у Дубаї!", — додав Приходько.

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