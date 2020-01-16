Псевдоактивісти не пускають на робочі місця нових керівників митниць — Нефьодов

Працівники нової митниці отримують погрози від криміналітету та псевдоактивістів.
Про це сказав голова Державної митної служби Максим Нефьодов в ефірі Громадського радіо, інформує БІЗНЕС.
"На жаль, погрожує, і, на жаль, погрожує не тільки криміналітет в сенсі бандитів. Ми знаємо, що в нас часто користуються послугами якихось кишенькових громадських організацій або псевдоактивістів", — розповів Нефьодов.
За його словами, псевдоактивісти не пускають на робочі місця нових керівників митниць й захищають старих.
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"Ну й що, що трохи заплямовані? Зате вони гарні люди, треба зберігати за ними посади. На жаль, вони дуже часто користуються ще не до кінця оновленими правоохоронними органами. Я можу назвати нещодавній приклад, коли у нового керівника Львівської митниці провели сім обшуків. А знаєте, у чому його підозрюють? У тому, що 19 років тому в його трудову книжку буцімто були внесені некоректні відомості. Тобто це просто методи тиску", — сказав очільник митної служби.
Нагадаємо:
- 3 жовтня Кабінет міністрів затвердив регіональну структуру ДМС, скоротивши кількість митниць з 26 до 16.
- 7 листопада Максим Нефьодов презентував проєкт стратегії розвитку митниці.
- 15 листопада очільник ДМС Макси Нефьодов повідомив, що 16 нових митниць вже мають виконуючих обов‘язків керівників.
- З 8 грудня Нова митниця офіційно розпочала роботу.