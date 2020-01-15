Силовики проводять обшуки у Податковій службі (ОНОВЛЕНО)

Представники Служби безпеки України проводять обшук в офісі Державної податкової служби (ДПС), проте у голови служби Сергія Верланова жодних слідчих дій не відбувається.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ДПС.

"Наразі в Державній податковій службі проходять планові слідчі дії у повному співробітництві з керівництвом СБУ. Жодних обшуків у Голови ДПС Сергія Верланова або інших керівників підрозділів не проводиться", — заявили у відомстві.

Водночас джерела "РБК-Україна" та "Української правди" повідомили про обшук у голови ДПС.

За їх даними, слідчі дії проводяться в рамках викриття масштабної тіньової схеми. "Оперативники спецслужби встановили, що чиновники здійснювали несанкціоновані дії зі службовою інформацією. Таким чином зловмисники давали можливість низці "конвертаційно-транзитних" груп оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і, як наслідок, ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах", — повідомили джерела в СБУ.

Нагадаємо: