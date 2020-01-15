Силовики проводять обшуки у Податковій службі (ОНОВЛЕНО)

Представники Служби безпеки України проводять обшук в офісі Державної податкової служби (ДПС), проте у голови служби Сергія Верланова жодних слідчих дій не відбувається.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ДПС.
"Наразі в Державній податковій службі проходять планові слідчі дії у повному співробітництві з керівництвом СБУ. Жодних обшуків у Голови ДПС Сергія Верланова або інших керівників підрозділів не проводиться", — заявили у відомстві.
Водночас джерела "РБК-Україна" та "Української правди" повідомили про обшук у голови ДПС.
За їх даними, слідчі дії проводяться в рамках викриття масштабної тіньової схеми. "Оперативники спецслужби встановили, що чиновники здійснювали несанкціоновані дії зі службовою інформацією. Таким чином зловмисники давали можливість низці "конвертаційно-транзитних" груп оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і, як наслідок, ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах", — повідомили джерела в СБУ.
Нагадаємо:
- 13 січня детективи НАБУ оголосили підозру в хабарництві в.о. першого заступника начальника Головного управління ДGC Одеської області. За даними слідства, в.о. начальника ГУ ДПС разом зі своїм заступником запропонував керівнику структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісячно надавати неправомірну вигоду у $25 тис. У відповідь той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників Податкової, пов’язаній із отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності, зокрема кримінальної. Згодом очільник ДПС Сергій Верланов відсторонив усе керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов’язків.
- Прем’єрміністр Олексій Гончарук доручив керівнику ДПС Сергію Верланову надати уряду план переатестації усіх співробітників Податкової.