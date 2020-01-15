Запуск ринку землі: поступка великим агрохолдингам…

Михайло Соколов

Переваги і ризики 8%-ї облікової ставки

Андрій Рижиков

Куди рухається ринок побутової техніки в…

Вікторія Куликова

На шляху до блакитного океану

Володимир Чеповий

5 способів покращити бізнес компанії у…

Ярослав Цвіркун

Інтелектуальна власність для МСБ – тягар…

Олександр Зубарєв

Особливості національного e-commerce

Євген Чорнолуцький

Експеримент у квадраті: як нові формати…

Вікторія Берещак

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

15
Ср., січ.
18 Нові матеріали

Меркель закликає більше інвестувати в українську ГТС

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловилася за необхідність забезпечення збільшення інвестицій в українську газотранспортну систему.

Про це вона сказала під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Сторони, зокрема, обговорили укладені домовленості щодо транзиту газу через територію України до Європи.

"Ангела Меркель зауважила, що наступним завданням є забезпечення збільшення інвестицій в українську ГТС для підвищення її конкурентоспроможності", — повідомили у пресслужбі глави держави.

Зеленський зазначив, що задоволений досягнутим компромісом і укладенням нового контракту, й подякував Німеччині за посередництво.

Нагадаємо, 30 грудня Україна і Росія підписали новий контракт щодо транзит газу.

Володимир Зеленський ГТС Ангела Меркель