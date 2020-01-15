Меркель закликає більше інвестувати в українську ГТС

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловилася за необхідність забезпечення збільшення інвестицій в українську газотранспортну систему.

Про це вона сказала під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Сторони, зокрема, обговорили укладені домовленості щодо транзиту газу через територію України до Європи.

"Ангела Меркель зауважила, що наступним завданням є забезпечення збільшення інвестицій в українську ГТС для підвищення її конкурентоспроможності", — повідомили у пресслужбі глави держави.

Зеленський зазначив, що задоволений досягнутим компромісом і укладенням нового контракту, й подякував Німеччині за посередництво.

Нагадаємо, 30 грудня Україна і Росія підписали новий контракт щодо транзит газу.