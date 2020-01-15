Справа "Укрбуду": Суд арештував компанії та земельні ділянки забудовника

Печерський суд Києва задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань та наклав арешт на корпоративні права і земельні ділянки компанії "Укрбуд".

Про це свідчить відповідна ухвала суду, повідомляє БІЗНЕС.

Йдеться про арешт ділянок, розташованих за адресами: в Дарницькому районі по вул. Бориспільська, 18; у Подільському районі в урочищі Гончарі-Кожум’яки; у Печерському районі по вул. Звіринецька, 72. Всього заарештовано 15,4 га землі компанії-забудовника.

Також накладено арешт на корпоративні права ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест" і ТОВ "Укрбуд девелопмент".

"Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження", — йдеться в судовій ухвалі.

Читайте також:

"Танці" гривні та "Укрбуд": Яких "сюрпризів" очікувати на ринку нерухомості

Вікторія Берещак: "Укрбуд" можна врятувати, трансформуючи у новий девелоперський проєкт

Зазначається, що Держбюро розслідувань з 12 серпня 2019 року розслідує кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, службові особи замовника будівництва ТОВ "Укрбуд девелопмент", ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест" з генеральним підрядником ТОВ "Спецбуд – плюс" в порушення вимог закону і заборони на проведення будівельно-монтажних робіт, залучають кошти громадян і юридичних осіб для фінансування будівництва, а потім заволодівають грошима, виводячи в готівку через підконтрольних фізичних осіб.

У клопотанні прокурора також зазначається, що понад 13 тисяч сімей інвесторів з Києва та інших населених пунктів України, які придбали житло в 26 столичних ЖК "Укрбуду", вважають, що призупинення будівництва та перенесення строків введення в експлуатацію об`єктів сталось у зв`язку з розкраданням їхніх грошових коштів.

Нагадаємо: