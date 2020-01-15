Справа "Укрбуду": Суд арештував компанії та земельні ділянки забудовника

Печерський суд Києва задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань та наклав арешт на корпоративні права і земельні ділянки компанії "Укрбуд".
Про це свідчить відповідна ухвала суду, повідомляє БІЗНЕС.
Йдеться про арешт ділянок, розташованих за адресами: в Дарницькому районі по вул. Бориспільська, 18; у Подільському районі в урочищі Гончарі-Кожум’яки; у Печерському районі по вул. Звіринецька, 72. Всього заарештовано 15,4 га землі компанії-забудовника.
Також накладено арешт на корпоративні права ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест" і ТОВ "Укрбуд девелопмент".
"Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження", — йдеться в судовій ухвалі.
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Зазначається, що Держбюро розслідувань з 12 серпня 2019 року розслідує кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
За версією слідства, службові особи замовника будівництва ТОВ "Укрбуд девелопмент", ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест" з генеральним підрядником ТОВ "Спецбуд – плюс" в порушення вимог закону і заборони на проведення будівельно-монтажних робіт, залучають кошти громадян і юридичних осіб для фінансування будівництва, а потім заволодівають грошима, виводячи в готівку через підконтрольних фізичних осіб.
У клопотанні прокурора також зазначається, що понад 13 тисяч сімей інвесторів з Києва та інших населених пунктів України, які придбали житло в 26 столичних ЖК "Укрбуду", вважають, що призупинення будівництва та перенесення строків введення в експлуатацію об`єктів сталось у зв`язку з розкраданням їхніх грошових коштів.
Нагадаємо:
- 6 липня 2019 року правоохоронці отримали заяву, що тодішній президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась, нібито використавши підставних осіб і підробивши документи на отримання корпоративних прав на об'єкти будівництва, незаконно легалізував грошові кошти в розмірі понад 200 млн грн.
- 19 вересня 2019 року гендиректор компанії "УкрбудДевелопмент" Олег Майборода повідомив, що Максим Микитась вийшов з будівельного бізнесу.
- 4 жовтня Вищий антикорсуд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 млн грн.
- 5 грудня екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась заявив, що корпорацію продали рестораторові Дмитру Федотенкову. Він збирається звернутися до правоохоронних органів, щоб повернути контроль над компанією.
- 11 грудня слідчі ДБР та Генпрокуратури провели обшуки за місцем реєстрації та проживання Микитася та арештували його автопарк.
- 24 грудня Вищий антикорупційний суд продовжив Максиму Микитасю запобіжний захід до 14 лютого 2020 року.