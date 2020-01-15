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Ср., січ.
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Українських перевізників перевірятимуть по-новому

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Кабінет міністрів змінив підхід і критерії для оцінки ризику діяльності перевізників.

Про це повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі, інформує БІЗНЕС.

За його словами, в Україні діятимуть єдині критерії для оцінки ризику від їхньої діяльності. Це вплине і на періодичність планових перевірок.

"Якщо раніше всі пасажирські перевізники автоматично потрапляли у лонг-ліст перевірок, відтепер спершу перевірятимуть тих, у кого високі ризики через переобладнаний транспорт, велику кількість порушень ПДД, а також порушення режиму праці та відпочинку водіїв", — пояснив Гончарук.

Нагадаємо, у серпні 2019 року Кабмін затвердив нові критерії та періодичність перевірок щодо госпдіяльності з внутрішніх та міжнародних автоперевезень пасажирів, небезпечних вантажів та відходів.

Кабмін перевірки перевізників