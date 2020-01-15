Бізнес 100 закликає Раду доопрацювати законопроєкт про "податковий терор"

Спільнота БІЗНЕС 100 , яка об‘єднує представників українського бізнесу, закликає народних депутатів спільно обговорити та доопрацювати законопроєкт №1210 щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві з метою уникнення посилення економічних ризиків в Україні.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на відповідну заяву спільноти.

"Усвідомлюючи, що з 2017 року Україна приєдналася до Програми розширеного співробітництва в рамках ОЕСР і взяла на себе зобов’язання імплементувати Мінімальний стандарт Плану дій BEPS, який включає обов’язкові чотири кроки із п’ятнадцяти — звертаємо увагу, що законопроєкт виходить за рамки міжнародних зобов'язань України. Переважна кількість новацій законопроєкту є надто фіскалізованими та такими, що суттєво ускладнюють процедуру адміністрування податків, що матиме за наслідок зниження рівня інвестицій та падіння ВВП України в найближчому майбутньому", – зазначають представники БІЗНЕС 100.

У заяві наголошується, що впровадження Плану дій BEPS до завершення інституційної реформи Податкової служби, розформування Податкової міліції та відповідних спецпідрозділів СБУ несе неуникні корупційні ризики, адже посадовцям вказаних інституцій буде надано мандат та повноваження міжнародних аудиторів, що диспропорційно збільшує дискреційні можливості контролюючих органів.

"Впровадження Плану дій BEPS до розформування зазначених податково-репресивних органів та ухвалення закону про Бюро фінансових розслідувань (БФР), повноцінного формування БФР, конкурсного відбору фахівців та проходження навчання за міжнародними стандартами (що займе не менше року) несе загрозу блокування будь-якого притоку іноземних інвестицій в Україну, не кажучи вже про їх збільшення. Український бізнес перебуває у нерівних конкурентних умовах з іноземними учасниками міжнародної торгівлі. Він практично позбавлений державної підтримки, в Україні належним чином не працюють базові інституції, які повинні забезпечити прозорість та рівність участі для всіх учасників господарських відносин", — йдеться в заяві.

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Разом з цим, учасники спільноти БІЗНЕС 100 заявили про готовність підтримати владні ініціативи за умови імплементації до законопроєкту, підготовленого до другого читання, таких положень:

Запровадити лише чотири кроки BEPS відповідно до міжнародних зобов'язань України та вилучити з Законопроекту положення, що виходять за межі таких зобов'язань, зокрема, правила щодо контрольованої іноземної компанії (КІК) – стаття 392.

Залишити в силі чинні положення ст. 21.4. Податкового кодексу України щодо відповідальності посадової або службової особи контролюючого органу в порядку регресу в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через неправомірні рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи.

Виключити механізм коригування фінансового результату на основі поширеного тлумачення концепції "розумної економічної причини (ділової мети).

Положення про збільшення термінів перевірок має бути виключено. Розмір штрафів по КІК і трансфертному ціноутворенню (ТЦУ) зменшено.

Слід відмовитися від врахування курсових різниць у фінансовому результаті платника податку за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Зафіксувати, що акт перевірки до закінчення належної процедури адміністративного та судового оскарження не розглядається як доказ правопорушення платником податків.

Виключити запропоновані норми щодо статусу, оподаткування та перевірок постійних представництв (далі – ПП)

До бази оподаткування "конструктивних дивідендів" віднести лише прибуток від виплат, а не суму всієї виплати.

Нові акцизні ставки мають бути запроваджені тільки з 1 січня 2021 року і запроваджуватися рівномірно, у 2-3 етапи. Це визначено Податковим кодексом України та планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, в частині імплементації директиви 2003/96 ЄС про розмір акцизних ставок на нафтопродукти.

Залишити можливість податкової перевірки лише за останні три роки.

Виключити норму про ставку 18% ПДФО за отримання доходу від продажу протягом року трьох та більше об’єктів нерухомості.

Скасувати можливість накладення стягнення за рахунок продажу цілісних майнових комплексів державних підприємств, що не підлягають приватизації та право на невизнання витрат та податкового кредиту за рахунок визнання операцій платника нереальними.

Члени БІЗНЕС100 закликають народних депутатів обговорити зазначені пропозиції за участі представників бізнесу та експертів та доопрацювати Законопроект з метою уникнення посилення економічних ризиків в Україні.

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