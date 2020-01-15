Бізнесмен Ярославський хоче купити банк Пінчука

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський надіслав лист до Національного банку України з наміром придбати банк Віктора Пінчука "Кредит Дніпро".

Про це розповіла перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю Financial Club, інформує БІЗНЕС.

При цьому вона уточнила, що документи на узгодження істотної участі в банку Нацбанк поки не отримував.

За її словами, поки що складно оцінити угоду, оскільки невідомі ключові умови, в тому числі розмір придбаного пакета. "Багато чого також буде залежати від планів пана Ярославського з розвитку банку. Ці та інші речі ми будемо обговорювати з Олександром після отримання повного пакета", — додала Рожкова.

Нагадаємо, про інтерес Олександра Ярославського до банку "Кредит Дніпро" стало відомо в грудні минулого року.

За даними НБУ, станом на 1 жовтня 2019 року "Кредит Дніпро" посідав п'яте місце за активами серед банків з українським капіталом. Статутний капітал банку — 2,7 млрд грн. 10 місяців 2019 року "Кредит Дніпро" закінчив з прибутком 78,2 млн грн.