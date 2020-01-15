Е-резидентство: Іноземці зможуть запускати бізнес в Україні з-за кордону

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт міністерства.

"Е-резидент — це особливий статус іноземного громадянина в Україні, що відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційним сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг та укладення цивільно-правових угод", — пояснили в Мінцифри.

У міністерстві зазначили, що е-резидентство дає можливість іноземному бізнесу віддалено створювати та керувати бізнесом на території України, підписувати документи електронним підписом, отримувати доступ до банківських послуг, зручних онлайн-платежів та роботи з постачальниками.

"Як результат – люди з усього світу зможуть безпроблемно створити бізнес на території України. А це піде на користь нашій економіці", — наголошують в Мінцифри.

Попередньо первинною цільовою аудиторією українського е-резидентства визначили п’ять країн, що є основними постачальниками IT-послуг на аутсорсі: Індія, Бангладеш, Пакистан, Китай, Філіппіни.

Резидентам обіцяють наступні переваги роботи в Україні:

Привабливі податки та уникнення подвійного оподаткування;

Відсутність бюрократичної тяганини;

Pучну платформу для провадження бізнесу з доступом до усіх необхідних послуг та можливістю здійснення правочинів онлайн із застосуванням безпечного ключа електронного підпису, сертифікованого в Україні;

Персональну консультаційну підтримку;

Англомовний сервіс підтримки.

У Мінцифри повідомили, що вже створили чітку концепцію проєкту.

Нагадаємо, у грудні 2019 року в Мінцифри повідомили про намір у найближчі роки перевести найбільш затребувані послуги держави в електронну форму.