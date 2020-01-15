Запуск ринку землі: поступка великим агрохолдингам…

Михайло Соколов

Переваги і ризики 8%-ї облікової ставки

Андрій Рижиков

Куди рухається ринок побутової техніки в…

Вікторія Куликова

На шляху до блакитного океану

Володимир Чеповий

5 способів покращити бізнес компанії у…

Ярослав Цвіркун

Інтелектуальна власність для МСБ – тягар…

Олександр Зубарєв

Особливості національного e-commerce

Євген Чорнолуцький

Експеримент у квадраті: як нові формати…

Вікторія Берещак

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

15
Ср., січ.
18 Нові матеріали

Е-резидентство: Іноземці зможуть запускати бізнес в Україні з-за кордону

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Міністерство цифрової трансформації планує запустити електронне резидентство в Україні.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт міністерства.

"Е-резидент — це особливий статус іноземного громадянина в Україні, що відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційним сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг та укладення цивільно-правових угод", — пояснили в Мінцифри.

У міністерстві зазначили, що е-резидентство дає можливість іноземному бізнесу віддалено створювати та керувати бізнесом на території України, підписувати документи електронним підписом, отримувати доступ до банківських послуг, зручних онлайн-платежів та роботи з постачальниками.

"Як результат – люди з усього світу зможуть безпроблемно створити бізнес на території України. А це піде на користь нашій економіці", — наголошують в Мінцифри.

Попередньо первинною цільовою аудиторією українського е-резидентства визначили п’ять країн, що є основними постачальниками IT-послуг на аутсорсі: Індія, Бангладеш, Пакистан, Китай, Філіппіни.

Резидентам обіцяють наступні переваги роботи в Україні:

  • Привабливі податки та уникнення подвійного оподаткування;
  • Відсутність бюрократичної тяганини;
  • Pучну платформу для провадження бізнесу з доступом до усіх необхідних послуг та можливістю здійснення правочинів онлайн із застосуванням безпечного ключа електронного підпису, сертифікованого в Україні;
  • Персональну консультаційну підтримку;
  • Англомовний сервіс підтримки.

У Мінцифри повідомили, що вже створили чітку концепцію проєкту.

Нагадаємо, у грудні 2019 року в Мінцифри повідомили про намір у найближчі роки перевести найбільш затребувані послуги держави в електронну форму.

бізнес Мінцифри Е-резидентство