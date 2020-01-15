Е-резидентство: Іноземці зможуть запускати бізнес в Україні з-за кордону

Міністерство цифрової трансформації планує запустити електронне резидентство в Україні.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт міністерства.
"Е-резидент — це особливий статус іноземного громадянина в Україні, що відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційним сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг та укладення цивільно-правових угод", — пояснили в Мінцифри.
У міністерстві зазначили, що е-резидентство дає можливість іноземному бізнесу віддалено створювати та керувати бізнесом на території України, підписувати документи електронним підписом, отримувати доступ до банківських послуг, зручних онлайн-платежів та роботи з постачальниками.
"Як результат – люди з усього світу зможуть безпроблемно створити бізнес на території України. А це піде на користь нашій економіці", — наголошують в Мінцифри.
Попередньо первинною цільовою аудиторією українського е-резидентства визначили п’ять країн, що є основними постачальниками IT-послуг на аутсорсі: Індія, Бангладеш, Пакистан, Китай, Філіппіни.
Резидентам обіцяють наступні переваги роботи в Україні:
- Привабливі податки та уникнення подвійного оподаткування;
- Відсутність бюрократичної тяганини;
- Pучну платформу для провадження бізнесу з доступом до усіх необхідних послуг та можливістю здійснення правочинів онлайн із застосуванням безпечного ключа електронного підпису, сертифікованого в Україні;
- Персональну консультаційну підтримку;
- Англомовний сервіс підтримки.
У Мінцифри повідомили, що вже створили чітку концепцію проєкту.
Нагадаємо, у грудні 2019 року в Мінцифри повідомили про намір у найближчі роки перевести найбільш затребувані послуги держави в електронну форму.