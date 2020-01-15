Молочна криза: Уряд закликають удосконалити механізм підтримки галузі

Асоціація виробників молока (АВМ) звернулася до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України лист з пропозиціями щодо вдосконалення механізмів державної підтримки молочної галузі на 2020-2025 роки.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Асоціації.

Віцепрезидент АВМ Ганна Лавренюк зазначила, що у 2019 році молочна галузь України опинилася у глибокій кризі. За її даними, промислові молочнотоварні ферми, які забезпечують 80% всього молока, що потрапляє на переробку, втратили найбільшу кількість корів за всі роки незалежності України — понад 30 тис. голів. У результаті дефіцит молока-сировини перетнув 400 т на добу, а це потужності 2-4 середніх молокопереробних заводів. Обсяг експорту молочної продукції в грошовому виразі скоротився на 16%, а поряд з цим на 53% зріс імпорт молочної продукції.

Головними причинами кризи у молочному скотарстві Лавренюк вважає не тільки нерозуміння аграріями перспектив подальшого ведення молочного скотарства в умовах обігу сільгоспземель, але й непрогнозованість аграрної політики відносно галузі.

"Тому молочна галузь потребує комплексної підтримки з боку держави. Асоціація виробників молока направила до Міністерства офіційного листа зі своїми пропозиціями щодо необхідних напрямків держпідтримки та можливого розподілу коштів. Крім того, від імені господарств АВМ наголошує, що позорі та прогнозовані програми підтримки необхідно затверджувати не на один, а, зважаючи на тривалий термін окупності об’єктів молочного скотарства, як мінімум на п’ять років", — зазначила віцепрезидент АВМ.

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В Асоціації пропонують зберегти наступні програми держпідтримки молочного скотарства:

1. Напрямок часткового відшкодування 50% вартості (без ПДВ) закуплених для подальшого відтворення племінних ресурсів (нетелі, телиці, корови, спермопродукція ВРХ). На ці потреби в АВМ просять передбачити на 2020 рік 200 млн грн.

2. Напрямок часткового відшкодування вартості будівництва, реконструкції, а також капітального ремонту тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, здійснених за власні чи кредитні кошти – передбачити на 2020-ий рік фонд у розмірі 600 млн грн. Також в Асоціації пропонують передбачити у фонді програми держпідтримки на 2020-ий рік доплату тим суб’єктам господарювання, які до 5 грудня 2019 року подавали документи на відшкодування вартості тваринницьких об’єктів та отримали відшкодування об’єктів у розмірі 17,8% вартості замість декларованих у програмі держпідтримки 30% вартості.

3. Замінити дотацію на утримувану корову дотацією на обсяг реалізованої продукції, яка стимулюватиме інвестиції господарств у нарощування продуктивності стада. Передбачити у фонді на 2020-ий рік за цим напрямком 850 млн грн.

4. Передбачити пріоритетне право та пільгові умови (кредитування) на викуп землі під вирощування грубих кормів для господарств із МТФ.

На думку представників АВМ, вказані кроки в 5-річній перспективі дозволять наростити промислове поголів'я корів з 440 до 616 тис. корів та збільшити обсяг надходження промислового молока на переробку з 2,86 до 5 млн т, чого буде достатньо для забезпечення не лише внутрішнього попиту, але й для збереження та посилення експортного потенціалу.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року в Асоціації виробників молока заявили, що фермери вирізають поголів’я та акумулюють кошти, щоб зберегти земельний банк після запуску ринку землі.

Довідка: АВМ об’єднує 150 молочнотоварних ферм України, які спільно утримують 160 тисяч голів ВРХ, виробляють 20% всього промислового молока та забезпечують при цьому 50% всього екстраґатунку молока, що надходить на переробку.